صدق أو لا تصدق...الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي يعلن التحدي : ''المنتخب المغربي سيفوز بكأس العالم بروسيا الصيف المقبل...'' ﻿

توقع الخبير الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي بأن الحظ سيكون إلى جانب المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، إذا لم تقع أي مشاكل بين اللاعبين، وإذا ما عزم اللاعبون

"شوف تيفي"

توقع الخبير الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي بأن الحظ سيكون إلى جانب المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، إذا لم تقع أي مشاكل بين اللاعبين، وإذا ما عزم اللاعبون على اللعب بجدية وروح جماعية وقتالية واعتماد المدرب "هيرفي رونار" على اللاعبين الأكثر جاهزية والأكثر حظا حسب ترتيبهم من حيث الحظوظ وفق قراءة في الأرقام الفلكية المرتبطة بهم إذا كان تاريخ ميلادهم مضبوطا.

وأوضح الخطابي أن توقعاته بخصوص حظوظ لاعبي المنتخب الوطني، تشير إلى أن المنتخب المغربي منذ عشرين سنة لم يشارك في كأس العالم، لكن في سنة 2018 سيقول كلمته ، والناخب الوطني لديه حظوظ كبيرة إذا لم تطرأ أي مشاكل داخل صفوف المنتخب الذي لديه حظوظ لا بأس بها، مشددا على أن المنتخب المغربي سيقع له ما وقع للمنتخب البرازيلي الذي غاب عنه التتويج بكأس العالم في السبعينيات لمدة أربعة وعشرين سنة بحيث لم يفز بالكأس منذ سنة 1970 إلا مع مجيء سنة 1994 وبعدها 2002.

وبالنسبة للاعبي المنتخب، يضيف الخطابي، يمكن تقسيمهم إلى ثلاث مستويات حسب حظوظهم حيث يوجد في المستوى الأول كل من حمزة منديل ووليد الحجام وغانم سايس وعبد الحكيم الكوثري وإسماعيل الحداد ويونس بلهندة ، فهؤلاء اللاعبون هم الأكثر حظا وحظهم مرتبط بحظ المدرب.

وفي المستوى الثاني، أكد الخطابي يأتي الحارس ياسين بونو ومحمد أوناجم وأمين حارث وسفيان بوفال وبدر بانون ومبارك بوصوفة وفيصل فجر ووليد أزارو وزكرياء لبيض وأيوب الكعبي ورومان سايس وحكيم زياش ، في حين يضم المستوى الثالث مجموعة من اللاعبين وهم الأقل حظا ومن بينهم الحارس الرسمي منير المحمدي والعميد المهدي بنعطية ونبيل درار ونور الدين أمرابط وأشرف حكيمي وخالد بوطيب وأشرف بنشرقي ووليد الكرتي وأسامة طنان وميمون ماحي وسفيان أمرابط وأحمد رضى التاكناوتي وعزيز بوحدوز .

ونصح الخبير الفلكي المدرب الوطني بالاعتماد على الحارس الثاني ياسين بونو لأن الحارس الرسمي المحمدي لن يكون محظوظا خلال النهائيات، ونصحه كذلك بالاعتماد على إسماعيل الحداد في الهجوم لأن المهاجم خالد بوطيب لن يكون محظوظا بشكل كبير.

وبخصوص نتائج الدور الأول بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم بروسيا، فقد توقع الفلكي الخطابي أن منتخب إسبانيا سيكون في خطر في الدور الأول لنهائيات كأس العالم شأنه شأن البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا ومصر والسنغال وكولومبيا، في الوقت الذي توقع فيه أن يلعب الحظ إلى جانب المغرب والبرتغال وروسيا والأوروغواي وبولندا واليابان وكرواتيا وإسلندا وبنما وإنجلترا وكذلك أستراليا والبيرو وسويسرا وكوستاريكا والسويد وكوريا الجنوبية.





