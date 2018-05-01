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حصري.. لاعب الوداد ضمن لائحة هيرفي رونار لخوض منافسات كأس العالم 2018

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 11:39 حصري.. لاعب الوداد ضمن لائحة هيرفي رونار لخوض منافسات كأس العالم 2018 | سبور
حصري.. لاعب الوداد ضمن لائحة هيرفي رونار لخوض منافسات كأس العالم 2018
علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن محمد الناهيري مدافع المنتخب المحلي لكرة القدم، سيكون ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الأول لخوض منافسات كأس العالم 2018.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

علمت " شوف سبور" من مصادر قريبة من فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن محمد الناهيري مدافع المنتخب المحلي لكرة القدم، سيكون ضمن اللائحة الأولية للمنتخب الأول لخوض منافسات كأس العالم 2018.

وأفادت ذات المصادر، أن الناهيري مرشح بقوة للاحتفاظ به ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 23 لاعبا لتمثيل المنتخب المغربي في أكبر تظاهرة رياضية المقرر إجراؤها بروسيا بداية من 14 من شهر يونيو المقبل.

وقدم الناهيري مستويات جيدة رفقة فريقه الوداد خاصة خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية كما توج رفقة المنتخب المحلي بكأس إفريقيا.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي الوداد محمد الناهيري كأس العالم

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