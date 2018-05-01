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العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 11:30 العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق
العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس
استنفرت مصالح الأمن والاستعلامات العامة والشؤون الداخلية ومراقبة التراب الوطني فجر الثلاثاء كافة عناصرها بعد العثور على جثة موظف لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بداية عقده

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

 

استنفرت مصالح الأمن والاستعلامات العامة والشؤون الداخلية ومراقبة التراب الوطني فجر الثلاثاء كافة عناصرها بعد العثور على جثة موظف لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بداية عقده الثالث داخل شقته بحي سيدي بوزكري بمكناس.

وكانت الدائرة المداومة بالمنطقة الإقليمية الثانية قد توصلت ببلاغ من أحد السكان، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، يشتبه في أن تكون ناتجة عن تحلل جثة.

و كان الهالك يتمتع قيد حياته بصحة جيدة، ولم تكن لديه أية مشاكل عاطفية أو عائلية حسب إفادات بعض المقربين من محيطه الاجتماعي.

 

 

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