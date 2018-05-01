انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام ﻿

لم تتفق الولايات الأمريكية الخمسون بشأن موعد بدء شهر رمضان هذا العام، وفق ما أوردت وكالة ''أسوشيتد بريس''، يومه الأربعاء.

"شـــوف تيفي"

لم تتفق الولايات الأمريكية الخمسون بشأن موعد بدء شهر رمضان هذا العام، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد بريس"، يومه الأربعاء.

وفــي هذا الصدد أعلنت بعض المساجد في الدولة الشاسعة الأرجاء بداية الصيام، اليوم الأربعاء، بينما سيبدأ البعض الآخر الصيام يوم غد الخميس.

ولــم توضح أسوشيتد بريس "خريطة الصيام" في رابع أكبر دولة في العالم، علما بأن الأمر يتوقف على ثبوت رؤية الهلال في كل منطقة.

ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الإسلامي الأعلى في كندا أن أول أيام رمضان سيكون الخميس، وكذلك هو الحال في أستراليا.

وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي، أثار محمود لموقع "سي تي في": "لم تكن هناك أي رؤية للهلال في كندا أو أميركا الشمالية، لذلك نحن نعلن أن بداية رمضان ستكون يوم الخميس 17 ماي".



هـــذا وأعــلنت المملكة العربية السعودية ودول إسلامية عدة أخرى، مثل مصر وإندونيسيا، أن رمضان سيبدأ يوم الخميس بعد تعذر رؤية الهلال.