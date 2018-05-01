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بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 11:15 بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة | حوادث و حقوق
بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة
شب حريق مهول عشية يوم أمس الثلاثاء، بالعشرات من البراريك، بدوار الحاج إدريس بوخويمة بمجاطية بمنطقة مديونة.

شوف تيفي

 

شب حريق مهول عشية يوم أمس الثلاثاء، بالعشرات من البراريك، بدوار الحاج إدريس بوخويمة بمجاطية بمنطقة مديونة.

وأمام هذا الأمر، حلت السلطات المحلية بمختلف رتبها لعين المكان مرفوقين برجال الإطفاء والوقاية المدنية وسيارات الإسعاف الذين عملوا على إخماد ألسنة النيران القوية، وأفادت مصادر شوف تيفي، أن الجماعتين الترابيتين المجاطية أولاد الطالب ومديونة ساهما بدعمهما اللوجيستيكي من خلال توفيرالجرافات وسيارات الإسعاف وشاحنات الكهرباء.

يشار أن الحريق المهول، أسفر عن إصابة بعض المتطوعين، كما أن أسباب اندلاع الحريق ما تزال مجهولة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي مديونة مجاطية

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