عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت يومه الأربعاء 16 ماي، من إيقاف المتورطين في قتل إفريقي، بإلقائه من الطابق الخامس لعمارة سكنية توجد بدرب عمر.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، تمكنت يومه الأربعاء 16 ماي، من إيقاف المتورطين في قتل إفريقي، بإلقائه من الطابق الخامس لعمارة سكنية توجد بدرب عمر.



وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن جديد هذه الجريمة، أن الإفريقي المصاب والذي تم نقله إلى مستشفى ابن رشد، اعترف على أنه من بين الأفارقة المتورطين في ارتكاب الجريمة بعد تفتيشه والعثور على "مدية" لديه، وكشف عن هوية شريكيه.

وأكد ذات المصدر أن الفرقة الولايئة الجنائية، انتقلت إلى محطة ولا زيان، وتمكنت بمساعدة عناصر الأمن التابعين لمنطقة الفداء مرس السلطان، من إيقاف المتورطين المنحدرين من إحدى الدول الإفريقية وهما داخل حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها إلى مدينة فاس.