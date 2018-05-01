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هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان | اقتصاد

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان

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هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 11:00 هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان | اقتصاد
هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه، بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 1439، ستطرأ بعض التغييرات على مواقيت القطارات لتتلاءم مع أوقات العمل الإدارية ومع متطلبات الزبناء.

"شوف تيفي"

 

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه، بمناسبة شهر رمضان المبارك لسنة 1439، ستطرأ بعض التغييرات على مواقيت القطارات لتتلاءم مع أوقات العمل الإدارية ومع متطلبات الزبناء.

وأفاد بلاغ للمكتب بأنه سيتم الاحتفاظ بوتيرة قطار كل 30 دقيقة على محور الدار البيضاء الميناء-الرباط من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 6 و35 دقيقة صباحا إلى الساعة 6 و15 دقيقة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم توقيف القطارين المبرمجين على الساعة 3 و40 دقيقة بعد الزوال من الدار البيضاء الميناء إلى الرباط والقنيطرة، وعلى الساعة 3 و10 دقائق بعد الزوال من سلا تابريكت إلى الدار البيضاء الميناء بمحطات بوزنيقة والصخيرات وتمارة.

وبالنسبة لباقي المحاور ستطرأ، وفق المصدر نفسه، بعض التغييرات في مواقيت القطارات لمواكبة احتياجات تنقل المسافرين خلال شهر رمضان المبارك.

وللمزيد من المعلومات وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية رهن إشارة زبنائه وسائل عديدة للاستعلام بخصوص البرنامج الجديد لسير القطارات وهي مراكز الاستقبال بالمحطات (منشورات وملصقات حول التوقيت)، ومركز خدمة الزبناء : 2255 (1,92 درهم للدقيقة مع احتساب الرسوم من هاتف ثابت)، وموقع الأنترنيت : www.oncf.ma ، ومواقع البيع : www.oncf-voyages.ma ، ومواقع التواصل الاجتماعي : الفيسبوك oncfpageofficielle وتويتر oncfofficiel وعلى الإنستغرام oncf_maroc/#ONCFDIRECT .

 

 

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