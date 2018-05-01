 صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي''

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام | دولي

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة | اقتصاد

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان | اقتصاد

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان

صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 10:50 صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها | حوادث و حقوق
صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها
لقي شخص خمسيني حتفه مساء أمس الثلاثاء أثناء قيامه بأشغال حفر مطمورة بدوار ''جديد'' بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت بها.

شوف تيفي: اشتوكة آيت بها

لقي شخص خمسيني حتفه مساء أمس الثلاثاء أثناء قيامه بأشغال حفر مطمورة بدوار "جديد" بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت بها.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالهالك كان يقوم بحفر مطمورة لتصريف المياه العادمة بدوار "جديد" بجماعة بلفاع، وذلك باستعمال آلة حفر خاصة، ما جعله يتعرض بشكل مفاجئ لصعقة كهربائية أردته قتيلا

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا في الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اشتوكة آيت بها مصرع شخص صعقة كهربائية حفر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي'' بالسلاح الأبيض

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القضية الفلسطينية حاضرة في مبارة الوداد | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

القضية الفلسطينية حاضرة في مبارة الوداد

وكالة أســفار بأكادير تنصب على أزيد من 82 شخص بعد أن أوهمتهم بالعمرة لتتبخر أموالهم وأحلامهم | خارج البلاطو

وكالة أســفار بأكادير تنصب على أزيد من 82 شخص بعد أن أوهمتهم بالعمرة لتتبخر أموالهم وأحلامهم

مغربي شاهد على أحداث 16 مــاي الإرهــابية.. سمعت التفرڭيع ديال القنبولة من المدينة للمعاريف | خارج البلاطو

مغربي شاهد على أحداث 16 مــاي الإرهــابية.. سمعت التفرڭيع ديال القنبولة من المدينة للمعاريف

قبل مونديال روسيا شاهد تقرير bein sport الرائع عن منتخب المغرب وماذا قال ابوتريكة وحاتم الطرابلسي | قنوات أخرى

قبل مونديال روسيا شاهد تقرير bein sport الرائع عن منتخب المغرب وماذا قال ابوتريكة وحاتم الطرابلسي

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز
منذ 6 دقائق

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي''

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام | دولي

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.