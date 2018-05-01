صعقة كهربائية تنهي حياة شخص باشتوكة آيت بها ﻿

لقي شخص خمسيني حتفه مساء أمس الثلاثاء أثناء قيامه بأشغال حفر مطمورة بدوار ''جديد'' بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت بها.

شوف تيفي: اشتوكة آيت بها

لقي شخص خمسيني حتفه مساء أمس الثلاثاء أثناء قيامه بأشغال حفر مطمورة بدوار "جديد" بجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت بها.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالهالك كان يقوم بحفر مطمورة لتصريف المياه العادمة بدوار "جديد" بجماعة بلفاع، وذلك باستعمال آلة حفر خاصة، ما جعله يتعرض بشكل مفاجئ لصعقة كهربائية أردته قتيلا

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا في الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة





