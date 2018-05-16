بالصور... قبل يومين من رمضان ضربتهم طوموبيل وزاد عليهم الشفار دا ليهم تليفون ﻿

أصيب يوم أمس الثلاثاء صاحب دراجة نارية بجروح جد خطيرة إثر حادث اصطدام بين دراجة وسيارة من النوع الخفيف بمدينة القنيطرة.

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أصيب يوم أمس الثلاثاء صاحب دراجة نارية بجروح جد خطيرة إثر حادث اصطدام بين دراجة وسيارة من النوع الخفيف بمدينة القنيطرة.

وحسب أحد الشهود فقد اهتز سكان منطقة المهدية على خبر حادثة سير خطيرة بطريق المهدية، قرب مقهى "أنجلينا" بين سيارة من نوع داسيا ودراجة نارية تهشمت عن آخرها، حيث تعرض صاحب الدراجة النارية إلى ضربة جد خطيرة على مستوى الرأس وكسرين على مستوى الرجل ورضوض وكدمات متفاوتة الخطورة.

وحسب نفس المصدر فقد أصيب الشخص الثاني الذي كان مرافقا لصاحب الدراجة النارية بضربة خطيرة على مستوى الرأس، حيث تم نقلهما عبر سيارة الإسعاف على وجه السرعة الى مستعجلات مستشفى الإدريسي لتلقي العلاجات اللازمة مضيفا أنه أثناء سقوط الضحايا أرضا وقبل وصول رجال الشرطة لمعاينة الحادث قام أحد المتجمهرين بسرقة هاتف جوال أحد الضحايا.

يشار إلى أن الطريق الرابط بين القنيطرة والمهدية معروف بكثرة الحوادث وخصوصا في فترة الصيف حيث يكثر الوافدون على المنطقة لكونها ساحلية.



