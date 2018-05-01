الرجاء الرياضي يواجه أدوانا ستار و عينه على النقاط الثلاث ﻿

يخوض فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء مباراة سهلة نوعا ما، أمام فريق أدونا ستارز الغاني برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستجرى على أرضية ملعب نانا أجيمياني بادو

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يخوض فريق الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء مباراة سهلة نوعا ما، أمام فريق أدونا ستارز الغاني برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستجرى على أرضية ملعب نانا أجيمياني بادو بمدينة دورم الغانية ، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال.

وكان الفريق الأخضر قد تعادل في المواجهة الأولى أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي ، حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الغاني، و سيعرف الرجاء غياب كلا من عبد الإله الحافيظي و منير عوبادي .

يذكر أن الرجاء الرياضي يحتل المركز الثاني رفقة فيتا كلوب الكونغولي برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل أدوانا المجموعة الأولى بدون نقاط، بعد هزيمته أمام أسيك ميموزا الإيفواري بهدف دون رد.