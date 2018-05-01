الاتحاد الدولي يطلب معلومات إضافية بخصوص قضية إيقاف الحكم فهد المرداسي ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، اليوم الأربعاء، أنه طلب ''معلومات إضافية'' من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه

" شوف سبور"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".

وقال متحدث باسم فيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف ذات المتحدث "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي "فيفا" شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 ماي بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".

وجاء في البيان "إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".

وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".