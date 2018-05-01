 الاتحاد الدولي يطلب معلومات إضافية بخصوص قضية إيقاف الحكم فهد المرداسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هــــــا المعقول..نتائج الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة يسقط موظفين في حالات تلبس..وهذه التفاصيل | مجتمع

هــــــا المعقول..نتائج الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة يسقط موظفين في حالات تلبس..وهذه

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي''

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام | دولي

انقســـام أمريـكي في شــهر رمضــان واختلاف كبير في أول أيام الصيام

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة | حوادث و حقوق

بالفيديو.. النيران تلتهم عشرات البراريك بمديونة

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة | اقتصاد

اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة المؤتمر الأممي لوزراء المالية الأفارقة

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال المتورطين في قتل إفريقي بطريقة بشعة بالبيضاء

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان | اقتصاد

هــــــــــام للمغاربة.. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن مواقيت القطارات في شهر رمضان

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الاتحاد الدولي يطلب معلومات إضافية بخصوص قضية إيقاف الحكم فهد المرداسي

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 09:47 الاتحاد الدولي يطلب معلومات إضافية بخصوص قضية إيقاف الحكم فهد المرداسي | سبور
الاتحاد الدولي يطلب معلومات إضافية بخصوص قضية إيقاف الحكم فهد المرداسي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، اليوم الأربعاء، أنه طلب ''معلومات إضافية'' من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه

" شوف سبور"

 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أنه طلب "معلومات إضافية" من الاتحاد السعودي، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق المحلية إيقاف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية اتهامه بطلب "رشوة".

وقال متحدث باسم فيفا إن الأخير "أخذ علما بأن الحكم فهد المرداسي تم إيقافه مدى الحياة من كل النشاطات المرتبطة بكرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف ذات المتحدث "طلب الفيفا معلومات إضافية من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الإدلاء بأي تعليق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت، الثلاثاء، وقف المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي "فيفا" شطب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12 ماي بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي للعبة استبعده بشكل قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه".

وجاء في البيان "إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي (...) بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة".

وأكد البيان "ثبوت التهمة" على المرداسي "بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة"، وعليه قررت اللجنة "حرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب فيفا التحكيم قضية فساد الاتحاد السعودي فهد المرداسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صدق أو لا تصدق...الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي يعلن التحدي : المنتخب المغربي سيفوز بكأس العالم بروسيا الصيف المقبل... | سبور

صدق أو لا تصدق...الفلكي المغربي عبد العزيز الخطابي يعلن التحدي : ''المنتخب المغربي سيفوز بكأس العالم بروسيا الصيف المقبل...''

حصري.. لاعب الوداد ضمن لائحة هيرفي رونار لخوض منافسات كأس العالم 2018 | سبور

حصري.. لاعب الوداد ضمن لائحة هيرفي رونار لخوض منافسات كأس العالم 2018

الرجاء الرياضي يواجه أدوانا ستار و عينه على النقاط الثلاث | سبور

الرجاء الرياضي يواجه أدوانا ستار و عينه على النقاط الثلاث

لاعب رجاء بيضاوي سابق يعوض جريندو في تدريب أولمبيك الدشيرة | سبور

لاعب رجاء بيضاوي سابق يعوض ''جريندو'' في تدريب أولمبيك الدشيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القضية الفلسطينية حاضرة في مبارة الوداد | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

القضية الفلسطينية حاضرة في مبارة الوداد

وكالة أســفار بأكادير تنصب على أزيد من 82 شخص بعد أن أوهمتهم بالعمرة لتتبخر أموالهم وأحلامهم | خارج البلاطو

وكالة أســفار بأكادير تنصب على أزيد من 82 شخص بعد أن أوهمتهم بالعمرة لتتبخر أموالهم وأحلامهم

مغربي شاهد على أحداث 16 مــاي الإرهــابية.. سمعت التفرڭيع ديال القنبولة من المدينة للمعاريف | خارج البلاطو

مغربي شاهد على أحداث 16 مــاي الإرهــابية.. سمعت التفرڭيع ديال القنبولة من المدينة للمعاريف

قبل مونديال روسيا شاهد تقرير bein sport الرائع عن منتخب المغرب وماذا قال ابوتريكة وحاتم الطرابلسي | قنوات أخرى

قبل مونديال روسيا شاهد تقرير bein sport الرائع عن منتخب المغرب وماذا قال ابوتريكة وحاتم الطرابلسي

﻿

آخر المستجدات

هــــــا المعقول..نتائج الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة يسقط موظفين في حالات تلبس..وهذه التفاصيل | مجتمع
منذ 4 دقائق

هــــــا المعقول..نتائج الخط المباشر للتبيلغ عن الفساد والرشوة يسقط موظفين في حالات تلبس..وهذه

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية | بووز

بث مباشر : يونياو دو سونجو - نهضة بركان / كأس الكونفيدرالية الأفريقية

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل مصلي بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

بعد مسجد حسان بالرباط..مختل عقلي هجم على المصلين بمسجد خلال صلاة الفجر بالدار البيضاء وشرمل ''مصلي''

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس | حوادث و حقوق

العثور على جثة موظف بمندوبية السجون يستنفر كافة المصالح الداخلية والأمنية بمكناس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.