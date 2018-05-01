لاعب رجاء بيضاوي سابق يعوض ''جريندو'' في تدريب أولمبيك الدشيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن تعاقد فريق أولمبيك الدشيرة مع اللاعب الرجاوي السابق ''عبد الكريم الجناني''، كمدرب خلفا للمدرب السابق عبد اللطيف جريندو، الذي قرر الرحيل عن قلعة الدشيرة وتقديم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن تعاقد فريق أولمبيك الدشيرة مع اللاعب الرجاوي السابق ''عبد الكريم الجناني''، كمدرب خلفا للمدرب السابق عبد اللطيف جريندو، الذي قرر الرحيل عن قلعة الدشيرة وتقديم استقالته عقب نهاية مباراة الفريق الأخيرة والتي جمعته بفريق شباب المسيرة برسم كأس العرش نظرا لظروف عائلية قاهرة.

وكان ''عبد الكريم الجناني'' قبل قرار أولمبيك الدشيرة التعاقد معه يشغل منصب مساعد ''جريندو'' في بنك البدلاء واكتسب خبرة كبيرة وأصبح يعرف كل صغيرة وكبيرة على النادي ومقرب من اللاعبين بشكل جيد ولهذه الأسباب قررت إدارة الدشيرة التعاقد معه وإسناذ مهمة تدريب الفريق له نظرا لمعرفته بخبايا وكواليس النادي.

هذا، ويعد عبد الكريم الجناني من اللاعبين السابقين للرجاء البيضاوي الذين سطع نجمهم مع النسور الخضر في سنة 1997، والتي أبان فيها عن مستوى عال، إثر انتدابه من فريق ''التبغ الرياضي'' بعد رحيل صلاح الدين بصير، وتلقى عرضا احترافيا من نادي ''رين الفرنسي''، لينتقل له في صيف 1997 وجاور اللاعب يوسف روسي بنفس الفريق.