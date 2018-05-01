عاجل.. الترتيب الجديد للمنتخب المغربي قبل شهر على انطلاق كأس العالم 2018 ﻿

من المنتظر أن يستقر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في مكانته في تصنيفه العالمي لشهر ماي الحالي والذي سيصدر يوم غد الخميس قبل خوض نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا.

شوف سبور : رشيد محمودي

من المنتظر أن يستقر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في مكانته في تصنيفه العالمي لشهر ماي الحالي والذي سيصدر يوم غد الخميس قبل خوض نهائيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمه بروسيا.

ويحتل المنتخب المغربي الرتبة 42 عالميا برصيد 681 نقطة حيث لم تجر مباريات دولية ودية خلال الشهر الحالي ولن يطرأ أي تغيير على المراكز الخمسين الأولى في التصنيف.

وحسب تقارير إعلامية فإن المنتخب الفلسطيني سيكون أكثر المنتخبات تضررا بتراجعه خمسة مراكز في التصنيف ليصبح في المركز 88 عالميا بينما تقدم منتخبو بينين وبوتسوانا ستة مراكز ليصبحا في المركزين 84 و114 عالميا على التوالي.