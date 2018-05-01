أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا قوية وأحيانا مرفوقة ببرد وهبات قوية تحت الرعد، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا قوية وأحيانا مرفوقة ببرد وهبات قوية تحت الرعد، وذلك فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والساحل الأطلسي والريف.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية أو أمطار ضعيفة عند الليلة الموالية فوق السواحل الممتدة ما بين أكادير وطرفاية.

وسيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة خلال الصباح والليل، مع تكون كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و16 درجة بشمال البلاد والوسط والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالجنوب-الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع فوق السهول الداخلية الشمالية وستنخفض بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز والساحل الأطلسي.