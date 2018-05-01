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سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 04:03 سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن | اقتصاد
سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن
بعدما أطلقت سندباد بيتش ريزورت المرحلة الثانية من مشروعها بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، كشفت الشركة اليوم الثلاثاء، أن المشروع يحترم البيئة، إذ أن الجوانب المرتبطة بالصحة والرفاه لساكنيه تمثل

شوف تيفي

بعدما أطلقت سندباد بيتش ريزورت المرحلة الثانية من مشروعها بمدينة الدار البيضاء مؤخرا، كشفت الشركة اليوم الثلاثاء، أن المشروع يحترم البيئة، إذ أن الجوانب المرتبطة بالصحة والرفاه لساكنيه تمثل عناصر حاسمة من أجل توفير جودة صحية وممتعة للمقيمين.

ووفق بلاغ من سندباد بيتش ريزورت توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه من أجل توفير مكان صحي، ستعمل المجموعة على حماية السكان بشكل أفضل من قبيل التدبير الذكي للنفايات وقياس جودة الهواء الداخلي والحد من التعرض للموجات الكهرومغناطيسية الناجمة عن المعدات والأجهزة الكهربائية والمعالجة الصوتية للسكن من خلال حلول للحد من تأثير الضجيج الداخلي والخارجي واختيار مواد البناء من حيث انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة التي يتم التعرف عليها كمخاطر مسببة للسرطان الصباغات أو الأثاث للحد من تلوث الهواء الداخلي وإزالة العفن عن طريق التحكم في الرطوبة وتجديد الهواء من خلال التهوية للحد من تركيز الملوثات في المسكن.

وأضاف البلاغ، أنه من المهم تنفيذ حلول للحد من التأثيرات ذات المصدر الخارجي ومنع انتشار التلوث داخل المساكن وبالنسبة لجودة المياه من المستحسن المضي في الشفط وتطهير الشبكات والحصول على شهادة المطابقة الصحية التي تثبت أن المواد المستخدمة في الشبكات لا تؤثر على جودة المياه.

هذا وللمضي قدما في دمج المتطلبات التي تضمن جودة صحية مثالية للمساحات وراحة تستجيب للمتطلبات فمن الممكن الانخراط في عملية تصديق الجودة البيئية العالية مما يجعل من الممكن التعامل مع جميع المواضيع المتعلقة بالراحة والصحة والبيئة والطاقة في منطق التحسين المستمر.

للإشارة، فإن المرحلة الثانية من المشروع ستضم 178 شقة موزعة على 8 إقامات إضافة إلى 82 فيلا و12 دوبلكس، ومن المؤكد أن الشكل المعماري سيكون مماثلا للإقامات والشقق المبنية سابقا وهو نمط يتكامل بشكل متناغم مع البيئة ويأخذ مرة أخرى قواعد العمارة الراقية حيث يغلب اللون الأبيض وكما هو الحال في المرحلة الأولى ستكون المساكن معتمدة من قبل haute environnementale qualité وهي شهادة فرنسية مستقلة للتصديق على المساكن الصحية والآمنة والمريحة والفعالة اقتصاديا والصديقة للبيئة.

 

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شوف تيفي اقتصاد مشروع سندباد بيتش ريزورت المغرب الدار البيضاء

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