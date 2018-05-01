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ظروف عائلية تجبر ''عبد اللطيف جريندو'' على الاستقالة من تدريب أولمبيك الدشيرة

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 04:00 ظروف عائلية تجبر عبد اللطيف جريندو على الاستقالة من تدريب أولمبيك الدشيرة | سبور
ظروف عائلية تجبر ''عبد اللطيف جريندو'' على الاستقالة من تدريب أولمبيك الدشيرة
تأكد بشكل رسمي بعد الإشاعات الكثيرة عن تقديم الإطار المغربي ''جريندو'' لاستقالته من تدريب فريق أولمبيك الدشيرة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تأكد بشكل رسمي بعد الإشاعات الكثيرة عن تقديم الإطار المغربي ''جريندو'' لاستقالته من تدريب فريق أولمبيك الدشيرة.

وحسب مصدر مسؤول من داخل فريق ''أولمبيك الدشيرة'' لقناة ''شوف تيفي''، فعبد اللطيف جريندو قرر تقديم استقالته من مهامه كمدرب للفريق عقب انتهاء المقابلة التي جمعت النادي بشباب المسيرة برسم كأس العرش والتي حقق فيها الفوز، وضمن تأهل الدشيرة للدور المقبل.

وأوضح ذات المتحدث ''لشوف تيفي''، أن جريندو طلب من إدارة الفريق إعفاءه من مهامه كمدرب نظرا لظروفه العائلية التي لم تعد تسمح له بمواصلة تدريب الفريق لمواسم أخرى.

وأكد أن جريندو يحسب له المسار الذي بصم عليه الفريق خلال هذا الموسم وبفضله حقق النادي نتائج استثنائية لم يسبق له تحقيقها منذ صعوده للقسم الثاني واستطاع أن يتموقع في المركز الخامس ضمن سبورة الترتيب بالرغم من الإمكانيات المادية الهزيلة التي يتوفر عليها أولمبيك الدشيرة مقارنة مع أندية كبرى إلا أن سياسة المدرب ولمسته وحنكة الأطر الإدارية جعلت من الفريق ظاهرة الموسم بكل امتياز والفضل الكبير فيها للمدرب.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولمبيك الدشيرة استقالة مدرب مهام جريندو ظروف عائلية

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