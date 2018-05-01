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لاعبو الرجاء في خطر بغانا... وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 03:33 لاعبو الرجاء في خطر بغانا... وهذه هي التفاصيل | سبور
لاعبو الرجاء في خطر بغانا... وهذه هي التفاصيل
يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في هذه الأثناء أول حصة تدريبية على الملعب الذي سيحل فيه ضيفا على فريق أدوانا ستارز برسم الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في هذه الأثناء أول حصة تدريبية على الملعب الذي سيحل فيه ضيفا على فريق أدوانا ستارز برسم الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت مصادر قريبة من لاعبي القلعة الخضراء، أن مكونات النادي متذمرة من حالة الملعب الكارثية التي ستجرى فيه المباراة، موضحة أنها تهدد صحة اللاعبين وستعرضهم لإصابات خطيرة لتواجد العديد من الحفر به بسبب عدم تشذيب عشبه وأرضيته.

هذا وستجرى المباراة يوم غد الأربعاء، بداية من الساعة 13.00 زوالا كما ستبث عبر القناة الثالثة لمجموعة ''بين سبورت'' القطرية.

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شوف سبور المغرب الرجاء كأس الكونفدرالية الإفريقية

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