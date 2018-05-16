بالصور..داكشي ديال الأفلام: شوفو كيفاش تم نقل المتورطين في جريمة مقهى لاكريم المافيوزية إلى المحكمة بمراكش..وهذا ما تقرر ﻿

تحت حراسة أمنية جد مشددة، تم اليوم الثلاثاء 15 ماي، نقل جميع المتورطين في جريمة مقهى لاكريم بمراكش، البالغ عددهم 13 متهما، من سجن الأوداية إلى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء وعلى رأسهم القاتل

''شوف تيفي''

تحت حراسة أمنية جد مشددة، تم اليوم الثلاثاء 15 ماي، نقل جميع المتورطين في جريمة مقهى لاكريم بمراكش، البالغ عددهم 13 متهما، من سجن الأوداية إلى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء وعلى رأسهم القاتل المأجور ''إدوين غابريال'' الذي تورط في إطلاق النار على ثلاثة أشخاص من بينهم الضحية طالب الطب.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبعد مثول المتابعين أمامها، قررت تأجيل محاكمة المتورطين في هذه الجريمة المافيوزية إلى غاية يوم الثلاثاء 10 يوليوز المقبل.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحكمة المذكورة، عرفت بالموازاة مع أشغال جلسة المتابعين في هذه الجريمة، حالة استنفار أمني، حيث تكلفت فرق أمنية بمرافقة ومراقبة المعتقلين البالغ عددهم 13 متورطا.