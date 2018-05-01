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هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 03:01 هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له | مجتمع
هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له
علی هامش افتتاح المؤتمر العاشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ثم عقد لقاء بين المصطفی الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و إبراهيم نصوح رئيس الجمعية الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب،

شوف تيفي

علی هامش افتتاح المؤتمر العاشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ثم عقد لقاء بين المصطفی الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، و إبراهيم نصوح رئيس الجمعية الوطنية للجماعات السلالية بالمغرب، ومحمد الهروالي رئيس مكتب جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لحماية المال العام و محاربة الرشوۃ .

وقد تم خلال هذا اللقاء التداول حول الإقصاء الممنهج الذي تعرضت له العديد من جمعيات المجتمع المدني التي استنكرت هذا الإقصاء، بإصدار بيان لقي انتشارا واسعا عبر وسائل الإعلام، و بعد الإصغاء لكل من إبراهيم نصوح و محمد الهروالي أبدى الوزير الرميد تجاوبه مع مطالبهما.

إلی ذلك أكد الوزير أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد اتصل بوالي جهة مراكش آسفي مستفسرا إياه عن ظروف هذا الإقصاء، معبرا عن عدم رضاه.

و تجدر الإشارۃ إلی أنه تم الاتفاق علی عقد لقاء مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتنسيق مع رئيس ديوانه عبد الواحد الأثير، من أجل مناقشة الملفات العالقة بالمدينة الحمراء و تدارس سبل حلها.

و علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مؤكدۃ أن الإقصاء لا زال مستمرا من قبل نفس الجهة التي اعتبرتها الجمعيات في بيانها الأخير سببا للإقصاء؛ إذ في اتصال مع حميد الحنصالي عضو لجنة التنسيق لفعاليات المجتمع المدني أكد لنا استمرار الإقصاء الممنهج حيث عرفت مدينة مراكش يوم الثلاثاء 15 ماي، عقد لقاء بمتحف الماء حول الجهوية الموسعة دون استدعاء الجمعيات المذكورۃ.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مراكش مجتمع مدني إقصاء

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