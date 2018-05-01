قبل المونديال.. الاتحاد الألماني يمدد عقد مدربه يواخيم لوف إلى غاية 2022 ﻿

مدد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقد مدربه يواخيم لوف مدرب المنتخب الوطني إلى غاية 2022.

شوف سبور

مدد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقد مدربه يواخيم لوف مدرب المنتخب الوطني إلى غاية 2022.

ووفق تقارير دولية، فإن لوف البالغ من العمر 58 عاما قال للصحافيين قبل الكشف عن تشكيلة ألمانيا المبدئية للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل: "هذه مسؤولية كبيرة بالاستمرار في تطوير اللاعبين، العمل مع أفضل لاعبي ألمانيا ثم تطويرهم ومحاولة تحسين مستواهم وتكوين تشكيلة قادرة على تحقيق أعلى الأهداف كل ذلك يمنحني الدوافع ويعطيني السعادة".

للإشارة، فإن لوف، يتولى تدريب منتخب ألمانيا منذ 12 عاما وقاد بلاده لإحراز لقب كأس العالم 2014، كما قاد منتخب بلاده في 160 مباراة وحقق 106 انتصارا وهو ما يجعله يتفوق على أي مدرب سابق للمنتخب الألماني.

هذا وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة لكأس العالم في روسيا إلى جانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.