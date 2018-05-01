 قبل المونديال.. الاتحاد الألماني يمدد عقد مدربه يواخيم لوف إلى غاية 2022 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن | اقتصاد

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن

سفير المغرب بالبحرين: قضية القدس تحظى بكل أشكال الدعم في نطاق الرؤية التضامنية للملك | بوليتيك

سفير المغرب بالبحرين: ''قضية القدس تحظى بكل أشكال الدعم في نطاق الرؤية التضامنية للملك ''

بالصور..داكشي ديال الأفلام: شوفو كيفاش تم نقل المتورطين في جريمة مقهى لاكريم المافيوزية إلى المحكمة بمراكش..وهذا ما تقرر | مجتمع

بالصور..داكشي ديال الأفلام: شوفو كيفاش تم نقل المتورطين في جريمة مقهى لاكريم المافيوزية إلى

هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له | مجتمع

هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له

عاجل..منزل مكون من ثلاثة طوابق انهار قبل لحظات والناس ناعسين بأكبر حي شعبي بالبيضاء..وهذه هي الحصيلة+صور | حوادث و حقوق

عاجل..منزل مكون من ثلاثة طوابق انهار قبل لحظات والناس ناعسين بأكبر حي شعبي بالبيضاء..وهذه هي

عاجل..جريمة قتل جد بشعة تهز البيضاء قبل يوم واحد من رمضان:مهاجر من إحدى دول الإفريقية قتلوه وصاحبو بين الحياة والموت+ صور وتفاصيل جد مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة قتل جد بشعة تهز البيضاء قبل يوم واحد من رمضان:مهاجر من إحدى دول الإفريقية قتلوه وصاحبو

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق شعبها | بوليتيك

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى ''الصوفي'' بالبيضاء

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

قبل المونديال.. الاتحاد الألماني يمدد عقد مدربه يواخيم لوف إلى غاية 2022

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 02:54 قبل المونديال.. الاتحاد الألماني يمدد عقد مدربه يواخيم لوف إلى غاية 2022 | سبور
قبل المونديال.. الاتحاد الألماني يمدد عقد مدربه يواخيم لوف إلى غاية 2022
مدد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقد مدربه يواخيم لوف مدرب المنتخب الوطني إلى غاية 2022.

شوف سبور

مدد الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عقد مدربه يواخيم لوف مدرب المنتخب الوطني إلى غاية 2022.

ووفق تقارير دولية، فإن لوف البالغ من العمر 58 عاما قال للصحافيين قبل الكشف عن تشكيلة ألمانيا المبدئية للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل: "هذه مسؤولية كبيرة بالاستمرار في تطوير اللاعبين، العمل مع أفضل لاعبي ألمانيا ثم تطويرهم ومحاولة تحسين مستواهم وتكوين تشكيلة قادرة على تحقيق أعلى الأهداف كل ذلك يمنحني الدوافع ويعطيني السعادة".

للإشارة، فإن لوف، يتولى تدريب منتخب ألمانيا منذ 12 عاما وقاد بلاده لإحراز لقب كأس العالم 2014، كما قاد منتخب بلاده في 160 مباراة وحقق 106 انتصارا وهو ما يجعله يتفوق على أي مدرب سابق للمنتخب الألماني.

هذا وستلعب ألمانيا في المجموعة السادسة لكأس العالم في روسيا إلى جانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي يواخيم لوف المنتخب الوطني كأس العالم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ظروف عائلية تجبر عبد اللطيف جريندو على الاستقالة من تدريب أولمبيك الدشيرة | سبور

ظروف عائلية تجبر ''عبد اللطيف جريندو'' على الاستقالة من تدريب أولمبيك الدشيرة

ها فين ومعاش تقديم القميص الرسمي للأسود لكأس العالم 2018 | سبور

ها فين ومعاش تقديم القميص الرسمي للأسود لكأس العالم 2018

لاعبو الرجاء في خطر بغانا... وهذه هي التفاصيل | سبور

لاعبو الرجاء في خطر بغانا... وهذه هي التفاصيل

والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+صور | سبور

والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+''صور''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو التبوريشا..شاب أطلق القرآن خلال افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة والسفير الأمريكي مبقاش كيتسمع صوتو | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

فيديو التبوريشا..شاب أطلق القرآن خلال افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة والسفير الأمريكي مبقاش كيتسمع صوتو

حصــري و بالفيديو..الترامواي بالبرنوصي | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..الترامواي بالبرنوصي

بالفيديو..شابة في عمر الزهور حولت الإعاقة حياتها لجحيم لا يُطــاق..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

بالفيديو..شابة في عمر الزهور حولت الإعاقة حياتها لجحيم لا يُطــاق..لأصحاب القلوب الرحيمة

هــام للمغاربة..هاشنو غادي يوقع فاليوم الأول من رمضان بالمغرب | بــووز

هــام للمغاربة..هاشنو غادي يوقع فاليوم الأول من رمضان بالمغرب

﻿

آخر المستجدات

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن | اقتصاد
منذ 5 دقائق

سندباد بيتش ريزورت.. الطراز العالي هو أيضا الصحة والرفاه في السكن

سفير المغرب بالبحرين: قضية القدس تحظى بكل أشكال الدعم في نطاق الرؤية التضامنية للملك | بوليتيك

سفير المغرب بالبحرين: ''قضية القدس تحظى بكل أشكال الدعم في نطاق الرؤية التضامنية للملك ''

بالصور..داكشي ديال الأفلام: شوفو كيفاش تم نقل المتورطين في جريمة مقهى لاكريم المافيوزية إلى المحكمة بمراكش..وهذا ما تقرر | مجتمع

بالصور..داكشي ديال الأفلام: شوفو كيفاش تم نقل المتورطين في جريمة مقهى لاكريم المافيوزية إلى

هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له | مجتمع

هيئات المجتمع المدني بمراكش تستنكر الإقصاء الممنهج الذي تتعرض له

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.