عاجل..منزل مكون من ثلاثة طوابق انهار قبل لحظات والناس ناعسين بأكبر حي شعبي بالبيضاء..وهذه هي الحصيلة+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سكان منزل مكون من ثلاثة طوابق، يوجد بحي بوشنتوف بدرب السلطان بالبيضاء، عاشوا قبل قليل من يومه الأربعاء16 ماي، الرعب والهلع الشديد، إثر انهيار الطابق الثالث فجأة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن سكان منزل مكون من ثلاثة طوابق، يوجد بحي بوشنتوف بدرب السلطان بالبيضاء، عاشوا قبل قليل من يومه الأربعاء16 ماي، الرعب والهلع الشديد، إثر انهيار الطابق الثالث فجأة ودون سابق إنذار.

وأوضح المصدر ذاته أن فتاة تبلغ من العمر 21 سنة، كانت نائمة بالمنزل المنهار، أصيبت بجروح جد خطيرة، حيث تم انتشالها من تحت الأنقاض ونقلها على وجه السرعة للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن الفتاة، تعرضت لإصابة جد خطيرة على مستوى الساق ، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية حلوا بمكان الحادث مباشرة بعد وقوعه.