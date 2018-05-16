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بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 02:31 عاجل..جريمة قتل جد بشعة تهز البيضاء قبل يوم واحد من رمضان:مهاجر من إحدى دول الإفريقية قتلوه وصاحبو بين الحياة والموت+ صور وتفاصيل جد مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة قتل جد بشعة تهز البيضاء قبل يوم واحد من رمضان:مهاجر من إحدى دول الإفريقية قتلوه وصاحبو بين الحياة والموت+ صور وتفاصيل جد مرعبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن حي درب عمر بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، على وقع جريمة قتل جد بشعة، راح ضحيتها مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تم رميه من الطابق الخامس

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن حي درب عمر بالبيضاء، اهتز قبل قليل من يومه الأربعاء 16 ماي، على وقع جريمة قتل جد بشعة، راح ضحيتها مهاجر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تم رميه من الطابق الخامس للعمارة السكنية التي يقطن به رفقة مهاجرين آخرين.

ووفق المصدر ذاته فإن المعطيات الأولية المروعة الخاصة بهذه الجريمة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بنشوب معركة بين مجموعة من المهاجرين، انتهت بإلقاء الضحية من الطابق الخامس، حيث فارق الحياة على الفور، نظرا لقوة ارتطامه بالأرض، بينما أصيب صديقه الذي يقطن برفقته بجروح جد خطيرة، جراء الضرب الذي تعرض له.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة القضائية وأيضا العلمية وفور وقوع الحادث حلتا بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق وجمع الأدلة للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي الاسعافات الضرورية، في حين تم وضع جثة الضحية بمستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجريمة حي درب عمر الشرطة القضائية المستشفى الجامعي ابن رشد مهاجرين

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