اعتداء خطير على موظفين بمستشفى ''الصوفي'' بالبيضاء ﻿

أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام المستشفى يوم غد الاربعاء 16 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك على خلفية تعرض موظفين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

''شوف تيفي''

أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام المستشفى يوم غد الاربعاء 16 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك على خلفية تعرض موظفين بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء لاعتدا خطير.

وأوضح المكتب في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أنه تلقى ببالغ الأسف نبأ الاعتداء الخطير الذي تعرضت له مصلحة الولادة من طرف بعض الأشخاص يوم الأحد 13 ماي 2018، معبرا عن تضامنه المطلق و اللامشروط مع موظفي المصلحة الذين طالهم اعتداء جسدي و لفظي .

وندد المكتب المذكور بوقوع هذا الاعتداء الإجرامي، واعتبره تحولا خطيرا في حجم ونوع الاعتداءات المتكررة التي أصبحت واقعا يوميا لنساء ورجال الصحة بالمستشفى.، مطالبة الإدارة الصحية المحلية والجهوية والمركزية بتوفير الحماية الأمنية والقانونية للعاملين بالمستشفى.

وحث المكتب الوزارة على التدخل العاجل من أجل سد الخصاص المهول في صفوف الأطر الطبية والتمريضية.