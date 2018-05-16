 والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+''صور'' ﻿
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والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+''صور''

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 02:57 والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+صور | سبور
والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+''صور''
خصص والي جهة سوس ماسة ''أحمد حجي'' مساء يومه الثلاثاء استقبالا حارا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي وذلك بفوزه ببطولة المغرب.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

خصص والي جهة سوس ماسة ''أحمد حجي'' مساء يومه الثلاثاء استقبالا حارا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه النادي وذلك بفوزه ببطولة المغرب.

وجاء هذا الاستقبال كاعتراف وتثمين من والي جهة سوس للمجهودات الجبارة، التي بذلتها كل مكونات فريق رجاء أكادير والتي أعطت ثمارها بتتويج النادي ببطولة هي الأولى من نوعها بجهة سوس في مجال كرة اليد، إذ لم يسبق لأي فريق أن حقق هذا الإنجاز.

وحضر هذا الاستقبال عدد من المسؤولين السياسيين بالمدينة والشخصيات المدنية والعسكرية والرياضية، التي نوهت بهذا السبق الرياضي الذي من شأنه أن يحفز باقي الأندية المنضوية تحت لواء عصبة سوس لكرة اليد وكذا للاعبي الفريق من أجل تقديم عطاءات وإنجازات أخرى، سيما وأن النادي مقبل خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء مباراة نصف نهاية كأس العرش.

هذا، وقدمت للفريق مجموعة من التذكارات والهديا من قبل عدد من المؤسسات من بينها جماعة أكادير، وولاية أكادير، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة لمؤسسات أخرى ساهمت بشكل إيجابي في تقديم الدعم المعنوي لكل مكونات الفريق بعد هذا الإنجاز التاريخي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير استقبال ولاية جهة سوس ماسة والي رجاء أكادير كرة اليد إنجاز تاريخي بطولة

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