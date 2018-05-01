رسميا.. فريق هولندي يكشف عن لاعبين ضمن لائحة هيرفي رونار ﻿

كشف فريق '' فاينورد'' الهولندي، عبر حسابه الرسمي في تويتر عن تواجد كل من كريم الأحمدي وسفيان امرابط، ضمن القائمة المستدعاة من طرف مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم

'' شوف سبور ''

كشف فريق '' فاينورد'' الهولندي، عبر حسابه الرسمي في تويتر عن تواجد كل من كريم الأحمدي وسفيان امرابط، ضمن القائمة المستدعاة من طرف مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

وينتظر متتبعو كرة القدم المغربية ومنافسو المنتخب المغربي في كأس العالم إعلان الجامعة الملكية لكرة القدم، عن اللائحة الموسعة والمكونة من 35 لاعبا، التي سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا قبل الرحيل إلى روسيا لخوض المنافسات.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا برسم المجموعة الثانية.