 توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط ﻿
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توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 02:40 توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق
توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الإثنين، من توقيف شخص يعمل موظفا في قطاع حكومي، يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والاحتيال بدعوى التوسط في عمليات

شوف تيفي: (و.م.ع)

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أمس الإثنين، من توقيف شخص يعمل موظفا في قطاع حكومي، يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون، والنصب والاحتيال بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في صفوف أسلاك الشرطة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان قد انتحل صفة عميد شرطة للإيقاع بضحاياه في الغلط التدليسي، مدعيا التوسط لهم في التوظيف في درجات ضباط الشرطة وحراس الأمن، مقابل مبالغ مالية تناهز قيمتها 60 ألف درهم.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه به على بطائق انخراط في جمعية ''للشرفاء''، وشارة معدنية خاصة بنفس الجمعية، فضلا عن جهازين للاتصال اللاسلكي يشتبه في استغلالها في توهيم الضحايا أنه يعمل في جهاز الأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون لهذه الأنشطة الإجرامية.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي الرباط الشرطة النصب والاحتيال المغرب

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