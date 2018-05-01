بالفيديو.. إصابات وجرحى خلال مقابلة تلفزيونية لإنييستا وهذه التفاصيل ﻿

تعرض حوالي 20 شخصا صباح اليوم الثلاثاء لإصابات متوسطة الخطورة خلال متابعتهم لمقابلة أجرتها قناة تلفزيونية إسبانية داخل ملعب ''ساتاليا'' في برشلونة، مع الرسام إندريس إنييستا.

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تعرض حوالي 20 شخصا صباح اليوم الثلاثاء لإصابات متوسطة الخطورة خلال متابعتهم لمقابلة أجرتها قناة تلفزيونية إسبانية داخل ملعب ''ساتاليا'' في برشلونة، مع الرسام إندريس إنييستا.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، فإن الحادث جاء عقب انهيار مدرج بالملعب المذكور، إذ أسفرت الواقعة عن إصابة 18 شخصا بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الطبية، بينما نُقل 12 شخصا منهم إلى المستشفى، لتلقيهم إصابات طفيفة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب سقوط المدرج.

يذكر أن إندريس إنييستا البالغ من العمر 34 عاما أعلن عن رحيله عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي، بعد 16 عاما، قضاها رفقة البلوغرانا.