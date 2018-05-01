أسماء وازنة قريبة من الوداد البيضاوي ﻿

دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع لاعب وسط ميدان الجيش الملكي المهدي برحمة والظهير الأيسر سعد لكرو الذي لعب كمعار من الدفاع الحسني الجديدي للنصر السعودي هذا الموسم، وفق ما كشفته يومية المساء

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دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع لاعب وسط ميدان الجيش الملكي المهدي برحمة والظهير الأيسر سعد لكرو الذي لعب كمعار من الدفاع الحسني الجديدي للنصر السعودي هذا الموسم، وفق ما كشفته يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء.

ويرغب الوداد في تعزيز خط وسط الميدان بضم اللاعب برحمة خاصة في حالة رحيل صلاح الدين السعيدي الذي ينتهي عقده مع الوداد الصيف المقبل، علما أن اللاعب توصل بعرض في يناير الماضي مع اتحاد جدة السعودي .

هذا ويتطلع الوداد إلى التعاقد مع مدافع أيسر صريح علما أن المركز يشغله حاليا اللاعب الدولي محمد ناهيري هداف الفريق الأحمر هذا الموسم.

ويفكر النادي الأحمر في بديل للاعب أمين العطوشي الذي سيغادر بعد نهاية الموسم صوب فريق الظفرة الإماراتي .

ومن جهة أخرى، يواصل الوداد البحث عن قلب هجوم صريح استجابة لطلب المدرب فوزي البنزرتي.