 أسماء وازنة قريبة من الوداد البيضاوي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق شعبها | بوليتيك

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى ''الصوفي'' بالبيضاء

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف

اندلاع حريق بمنزل بسبب « بولة » | حوادث و حقوق

اندلاع حريق بمنزل بسبب « بولة »

تصاعد في عدد المواقع الإخبارية المصرح بها حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم 2017 | إعلام وتواصل

تصاعد في عدد المواقع الإخبارية المصرح بها حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم 2017

بالفيديو:في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا..الأمن المغربي يتدرب بالقنيطرة على النموذج الإسباني الخاص بشرطة الخيالة | بوليتيك

بالفيديو:في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا..الأمن المغربي يتدرب بالقنيطرة على النموذج

مصرع طفل غرقا في إحدى قنوات الري بجماعة بوعرك‎ | حوادث و حقوق

مصرع طفل غرقا في إحدى قنوات الري بجماعة بوعرك‎

قربالة غير مسبوقة في محاكمة الزفزافي ورفاقه ...الشهود يفجرون الجلسة والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

قربالة غير مسبوقة في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ...الشهود ''يفجرون الجلسة'' والقاضي يتخذ هذا القرار

شاهد بالفيديو .. هجوم مشجعي فريق لشبونة البرتغالي على لاعبي لشبونة في التداريب | بووز

شاهد بالفيديو .. هجوم مشجعي فريق لشبونة البرتغالي على لاعبي لشبونة في التداريب

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

أسماء وازنة قريبة من الوداد البيضاوي

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 02:06 أسماء وازنة قريبة من الوداد البيضاوي | سبور
أسماء وازنة قريبة من الوداد البيضاوي
دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع لاعب وسط ميدان الجيش الملكي المهدي برحمة والظهير الأيسر سعد لكرو الذي لعب كمعار من الدفاع الحسني الجديدي للنصر السعودي هذا الموسم، وفق ما كشفته يومية المساء

شوف سبور

دخل فريق الوداد البيضاوي في مفاوضات مع لاعب وسط ميدان الجيش الملكي المهدي برحمة والظهير الأيسر سعد لكرو الذي لعب كمعار من الدفاع الحسني الجديدي للنصر السعودي هذا الموسم، وفق ما كشفته يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء.

ويرغب الوداد في تعزيز خط وسط الميدان بضم اللاعب برحمة خاصة في حالة رحيل صلاح الدين السعيدي الذي ينتهي عقده مع الوداد الصيف المقبل، علما أن اللاعب توصل بعرض في يناير الماضي مع اتحاد جدة السعودي .

هذا ويتطلع الوداد إلى التعاقد مع مدافع أيسر صريح علما أن المركز يشغله حاليا اللاعب الدولي محمد ناهيري هداف الفريق الأحمر هذا الموسم.

ويفكر النادي الأحمر في بديل للاعب أمين العطوشي الذي سيغادر بعد نهاية الموسم صوب فريق الظفرة الإماراتي .

ومن جهة أخرى، يواصل الوداد البحث عن قلب هجوم صريح استجابة لطلب المدرب فوزي البنزرتي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي أسماء انتدابات الوداد البيضاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+صور | سبور

والي أكادير يخصص استقبالا خاصا لفريق رجاء أكادير لكرة اليد بعد التتويج التاريخي ببطولة المغرب+''صور''

رسميا.. فريق هولندي يكشف عن لاعبين ضمن لائحة هيرفي رونار | سبور

رسميا.. فريق هولندي يكشف عن لاعبين ضمن لائحة هيرفي رونار

بالفيديو.. إصابات وجرحى خلال مقابلة تلفزيونية لإنييستا وهذه التفاصيل | سبور

بالفيديو.. إصابات وجرحى خلال مقابلة تلفزيونية لإنييستا وهذه التفاصيل

لاعبو نادي سبورتينغ ليشبونة يتعرضون لاعتداء خطير على يد ملثمين | سبور

لاعبو نادي سبورتينغ ليشبونة يتعرضون لاعتداء خطير على يد ملثمين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قــصة جد مؤثرة لشاب مغربي يعاني من إعاقة.. ماتو والديا و تخلاو عليا خوتي..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..قــصة جد مؤثرة لشاب مغربي يعاني من إعاقة.. ماتو والديا و تخلاو عليا خوتي..لأصحاب القلوب الرحيمة

شاهد فرحة الجماهير الودادية من قلب دونور..العصبة ودادية | خارج البلاطو

شاهد فرحة الجماهير الودادية من قلب دونور..العصبة ودادية

البنزرتي:مجموعة من اللاعبين غادي يغادرو فريق الوداد وهذا ماشي قراري | خارج البلاطو

البنزرتي:مجموعة من اللاعبين غادي يغادرو فريق الوداد وهذا ماشي قراري

العثماني للمغاربة..إيلا لقيتو الأثمنة غالية فالأسواق خلال رمضان اتاصلو بهاذ الرقم | خارج البلاطو

العثماني للمغاربة..إيلا لقيتو الأثمنة غالية فالأسواق خلال رمضان اتاصلو بهاذ الرقم

﻿

آخر المستجدات

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق شعبها | بوليتيك
منذ 10 دقائق

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تشيد بموقف وجهود الملك رئيس لجنة القدس بخصوص دعم فلسطين وحقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى الصوفي بالبيضاء | حوادث و حقوق

اعتداء خطير على موظفين بمستشفى ''الصوفي'' بالبيضاء

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف الوهمي في أسلاك الشرطة بالرباط | حوادث و حقوق

توقيف شخص يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب بدعوى التوسط في عمليات التوظيف

اندلاع حريق بمنزل بسبب « بولة » | حوادث و حقوق

اندلاع حريق بمنزل بسبب « بولة »

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.