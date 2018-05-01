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لاعبو نادي سبورتينغ ليشبونة يتعرضون لاعتداء خطير على يد ملثمين

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 01:52 لاعبو نادي سبورتينغ ليشبونة يتعرضون لاعتداء خطير على يد ملثمين | سبور
لاعبو نادي سبورتينغ ليشبونة يتعرضون لاعتداء خطير على يد ملثمين
تعرض مجموعة من لاعبي نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي اليوم الثلاثاء لإعتداء خطير على يد ملثمين حاملين للعصي والأحزمة.

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تعرض مجموعة من لاعبي نادي سبورتينغ ليشبونة البرتغالي اليوم الثلاثاء لإعتداء خطير على يد ملثمين حاملين للعصي والأحزمة.

ووفق تقارير دولية، فإن الملثمين اقتحموا مركز تدريبات الفريق ما أسفر عن إصابة المهاجم الهولندي باس دوست، بالإضافة إلى ماريو مونتيرو وراؤول جوزيه مساعدي المدرب، كما جرى تخريب الملعب.

وأَضافت التقارير ذاتها، أن المقنعين الذين قدر عددهم نحو 50 شخصا أشهروا أسلحة في وجه المدرب جورجي جيسوس وعدد آخر من اللاعبين الذين أذهلتهم المفاجأة بوجود المهاجمين في غرفة تغيير الملابس بعد التدريب.
وأمام هذا الأمر، أعلنت إدارة النادي أنها ستتخد الإجراءات اللازمة في حق الجناة والتعرف على هوياتهم.

تأتي هذه الحوادث في ختام موسم شهد أحداث شغب مع فريق لشبونة الذي أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري البرتغالي وخرج من دور الثمانية في الدوري الأوروبي.

 

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