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تصاعد في عدد المواقع الإخبارية المصرح بها حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم 2017

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 01:47 تصاعد في عدد المواقع الإخبارية المصرح بها حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم 2017 | إعلام وتواصل
تصاعد في عدد المواقع الإخبارية المصرح بها حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم 2017
كشف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد عدد المواقع الإخبارية المصرح بها لدى وزارة الثقافة الاتصال- قطاع الاتصال، حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم سنة 2017.

شـــوف تيفي:

كشف وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد عدد المواقع الإخبارية المصرح بها لدى وزارة الثقافة الاتصال- قطاع الاتصال، حيث تم إيداع 656 تصريح حتى متم سنة 2017.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن الأعرج أوضح أثناء مناقشة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون الصحافة والنشر، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، بينما العدد المتبقى فهو لمواقع متعددة اللغات.

وأكد الأعرج في هذا الإطار أن الوزارة وضعت خطة عملية لمواكبة الصحافة الإلكترونية من أجل دعمها.

وأبرز البلاغ في ذات السياق أن إيداع تصريح إحداث مواقع الصحف الإلكترونية قد عرف منحى تصاعديا لاسيما في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015، ليبلغ عددها 360 في أواخر شهر دجنبر 2016، ثم ليتضاعف إلى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.

من جانب آخر، أشار المصدر ذاته إلى أن 129 جريدة إلكترونية من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي ''ma.''، برسم سنة 2017، مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و59 موقعا برسم سنة 2015.

ويعرف استعمال النطاق الوطني ''ma .'' تزايدا ملحوظا بسبب توجه الناشرين إلى استعماله بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ، إذ يمنحهم هذا الامتداد العالمي أفضلية في البحث والتصفح.

وأرست مدونة الصحافة والنشر الاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية كمكون أساسي في المنظومة الإعلامية، ومكنت الصحافي المشتغل في هذه الصحافة من شروط الممارسة الصحافية الحرة.

 

‫شوف تيفي

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