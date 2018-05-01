بالفيديو:في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا..الأمن المغربي يتدرب بالقنيطرة على النموذج الإسباني الخاص بشرطة الخيالة ﻿

في إطــار التعاون المغربي-الاسباني في المجال الأمني، يستفيد المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، من خبرة اسبانية كبير في مجال شرطة الخيالة.

شـــوف تيفي:م غ

في إطــار التعاون المغربي-الاسباني في المجال الأمني، يستفيد المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، من خبرة اسبانية كبير في مجال شرطة الخيالة.

و كشف تقرير أنجزته وكالة الأنباء الاسبانية يومه الثلاثاء 15 ماي 2018، أن خبراء اسبان متخصصون في ترويض الخيول يتواجدون بالقنيطرة و يشرفون على تدريب الطلبة عبر مرحلتين الأولى خاصة بفرق التدخل و الثانية خاصة بالعروض.

و يشكل التكوين دروسا وحصصا تطبيقية، علاوة على تكوين مستمر بالنسبة لوحدات الخيالة التي تشتغل على المستوى الجهوي في إطار عملية إعادة التأهيل .

و تكون عناصر شرطة الخيالة مصحوبة بخيول مدربة سواء تعلق الأمر بالمهام الأمنية والرياضية أو الاستعراضية، وهو ما يجعل تكوينها مختلفا عن تكوينات باقي وحدات الأمن .

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة شرطة الخيالة شيدت في قلب غابة المعمورة بالقنيطرة على مساحة 10 هكتارات. حيث إن هندستها المعمارية وبنيتها التحتية تجعلان منها مؤسسة تكوينية، تستجيب للمعاير المعمول بها دوليا في هذا المجال.

وتضم المدرسة التجهيزات الضرورية للترويض والتكوين، ومرابط للخيول، وعيادة بيطرية، وحلبة للترويض وحلبة مغطاة للتداريب، ومخزنا للعلف والكلأ.