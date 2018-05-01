بعد طلبه للرشوة.. توقيف الحكم السعودي الشهير فهد المرداسي مدى الحياة رغم اختياره لقيادة مباريات مونديال روسيا ﻿

أعلنت لجنة الإنضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه ''رشوة'' من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) تشطيب اسمه من

شوف سبور

أعلنت لجنة الإنضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيف الحكم فهد المرداسي مدى الحياة على خلفية طلبه "رشوة" من أحد الأندية المحلية، وأوصت بالطلب من الاتحاد الدولي (فيفا) تشطيب اسمه من قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.

واختير المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 12ماي بين ناديي الاتحاد والفيصلي، إلا أن الاتحاد السعودي استبعده بشكل مفاجىء قبل ساعات من موعد المباراة واستبدله بالحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، وأشار إلى تحويله "للمباحث الإدارية للتحقيق معه" دون تحديد الأسباب.

وفي بيان أصدره الاتحاد السعودي للعبة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، أوضحت لجنة الإنضباط والأخلاق أن المرداسي تواصل مع رئيس نادي الاتحاد لطلب "رشوة" لتمكين ناديه من الفوز بالمباراة.

وجاء في البيان « إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2017-2018 بين فريقي الاتحاد والفيصلي، بادر رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤكدا وجود دلائل لديه، بقيام الحكم فهد المرداسي بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق الواتساب، طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه للفوز بالمباراة ».