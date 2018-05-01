قربالة غير مسبوقة في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه ...الشهود ''يفجرون الجلسة'' والقاضي يتخذ هذا القرار ﻿

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من يومه الثلاثاء ، أجواء مشحونة وملاسنات حادة غير مسبوقة بين كل من ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث

''شوف تيفي''

شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من يومه الثلاثاء ، أجواء مشحونة وملاسنات حادة غير مسبوقة بين كل من ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة، وذلك في أول جلسة تم خلالها الاستماع الي ''الشهود'' والذين ناهز عددهم 31 شاهدا ، فيما يخص واقعة الجمعة و الوقفات الاحتجاية وإضرام النار في بنايات تعود لرجال الأمن الأوطني .

وبعد الاستماع الى ''فارس صفوان'' أحد أفراد القوات العمومية، الذي وصف بغصة مؤثرة وبحة باكية كيف تعرض للضرب من طرف بعض نشطاء الحراك مما تسبب له في عاهة مستدامة ... تمت المنادات على الشاهد ''محمد ابركان'' والذي تمت مواجهته بالمعتقل ''نبيل أحمجيق'' والذي خلف ملاسنات حادة وفوضى عارمة خلال أشغال المحاكمة جعلت جل المعتقلين يصرخون من قلب القفص الزجاجي ولاسيما عندما وصف القضاء بالغير نزيه ليتبعه المعتقلين بترديد شعار مستفزة ، الشيء الذي أثار الحفظية القانونية لممثل العامة ''حكيم الوردي'' الذي اعتبر مثل هذه التصرفات والشعارات والتصفقيات من طرف المعتقلين إساءة الى المحاكمة العادلة وضرب في أخلاقياتها والمتعارف عليه.

وكشف الشاهد ''محمد ابركان'' أنه تعرض للتهديد بالأسلحة البيضاء من طرف نشطاء الحراك ، وزاد أن السبب الوحيد في تهديده من طرف هؤلاء المعتقلين الذين أشار اليهم وعرف بهم فردا فردا خلال الجلسة يعود لحمله العلم الوطني ، حيث اعتبره المتهمين المعتقلين حينذاك بالخائن ومصطلحات نابية تحفظت المحكمة عن الاستماع اليها وذلك بعد ملتمس محامي الطرف المدني ''عبد الكبير طبيح'' بتجاوز الاستماع الى كلمات تخدش الحياء العام في المحكمة، رغم إصرار إحدى المدافعات عن المعتقلين الاستماع إليها الشيء الذي رفضه القاضي أيضا.

وخلال توجيه الأسئلة الى الشاهد ''أبركان'' من طرف هيئة دفاع المعتقلين اهتزت القاعة بصراخ وصياح بين الأطراف ولاسيما عندما وصفت المحامية ''الرويسي '' ممثل النيابة العامة بالرجل الذي ''يبدو أنه لم يسبق له أن حضر في المحاكمات السياسية '' وهو ما جعله يطالب كتابة الضبط بتدوين كل ما جاء على لسان المحامية المذكورة في المحاضر ووصفه بالكلام الخطير و الأساليب التي من المفروض أن يترفع عليها صناع العدالة.

وتمادى ''أغناج'' محامي هيئة دفاع المعتقلين في توجيه أسئلة استفزازية الى الشاهد والتي وصفها ''الحسيني كروط'' بالأسئلة التي ترمي الى ترهيب الشاهد، دفعت ممثل النيابة العامة التماس الرفض لجلها وهو ما تفاعل معه القاضي ''علي الطرشي'' ورفض أغلبها وطالب هيئة دفاع المعتقلين بالتركيز على الأسئلة التي تتعلق بالوقائع والأحداث التي تعرض فيها الشاهد الى التهديد ولاسيما تلك التي كان يقودها ''ناصر الزفافي '' وكان في المنصة يلقي الكلمة قبل أن يجد نفسه وسط العديد من النشطاء يحاولون تعنيفه بجل الطرق والوسائل بما فيها ''الأسلحة البيضاء''، وأردف القاضي قائلا ''الشاهد وجهوا له الأسئلة كشاهد وليس كمتهم...'' .

هذا وبعد مواجهات وملاسنات بين هيئة دفاع المعتقلين ولاسيما ''النويضي'' و ''أغناج'' والقاضي ''علي الطرشي'' حول أحقية الأسئلة من عدمها على ''الشاهد'' الذي اشتكى هو الآخر من تكرار الأسئلة ورفع الصوت عليه خلال الجلسة ، علما أنه ولأول مرة يمثل أمام المحكمة ويدلي بشهادته وتم الانهاء معه في وقت متأخر ليعلن القاضي تأجيل الجلسة ليوم الخميس لمواصلة الاستماع الى الشهود.