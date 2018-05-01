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هذا ما قاله مدرب طوغو بور بعد هزيمته القاسية أمام الوداد

بتاريــخ : 16 ماي 2018 / 00:25 هذا ما قاله مدرب طوغو بور بعد هزيمته القاسية أمام الوداد | سبور
هذا ما قاله مدرب طوغو بور بعد هزيمته القاسية أمام الوداد
قال أكايي أوكييبي مدرب فريق طوغو بور، إن المباراة أمام فريق الوداد الرياضي كانت ممتعة وقدم كلا الفريقان مستوى جيدا جدا، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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قال أكايي أوكييبي مدرب فريق طوغو بور، إن المباراة أمام فريق الوداد الرياضي كانت ممتعة وقدم كلا الفريقان مستوى جيدا جدا، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد أوكييبي خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أن فريقه قدم كل ما لديه وحاول خلق الفرص أمام فريق كبير نال لقب البطولة في الموسم الماضي ويدافع بقوة للحفاظ عليها.

وتابع قائلا :" قدمنا مباراة حديثة أمام فريق قوي استفاد جيدا من أخطائنا... ومادام فريقنا في مجموعة قوية إذن فهو كذلك ".

ويذكر أن الوداد فاز بنتيجة 3 أهداف دون رد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

 

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