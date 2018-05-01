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وفد مغربي رفيع المستوى بفرنسا بخصوص ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 23:47 وفد مغربي رفيع المستوى بفرنسا بخصوص ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 | سبور
وفد مغربي رفيع المستوى بفرنسا بخصوص ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026
حل اليوم بفرنسا وفدا مغربيا رفيع المستوى وقدم عرضا عن الملف المغربي

شـــوف تيفي:

حل اليوم بفرنسا وفدا مغربيا رفيع المستوى وقدم عرضا عن الملف المغربي
.
الوفد تشكل من لقجع ، وكاتبة الدولة رقية الدرهم، ولمياء الطالبي وشرفات أفيلال ، والمدير العام لملف المغرب هشام العمراني.
حيث تم تقديم عرض مفصل بليون أمام الاتحادات الاوربية وبحضور وفد من امريكا الذي هو الاخر قدم عرضا عن ملفه

و كانت فرنسا أعلنت من خلال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، في تصريحات صحافية سهر أبريل الماضي،، دعمه ملف الترشيح المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكداً بذلك ما سبق للاتحاد المغربي إعلانه.

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