وفد مغربي رفيع المستوى بفرنسا بخصوص ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026 ﻿

حل اليوم بفرنسا وفدا مغربيا رفيع المستوى وقدم عرضا عن الملف المغربي

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حل اليوم بفرنسا وفدا مغربيا رفيع المستوى وقدم عرضا عن الملف المغربي

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الوفد تشكل من لقجع ، وكاتبة الدولة رقية الدرهم، ولمياء الطالبي وشرفات أفيلال ، والمدير العام لملف المغرب هشام العمراني.

حيث تم تقديم عرض مفصل بليون أمام الاتحادات الاوربية وبحضور وفد من امريكا الذي هو الاخر قدم عرضا عن ملفه

و كانت فرنسا أعلنت من خلال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، في تصريحات صحافية سهر أبريل الماضي،، دعمه ملف الترشيح المغربي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكداً بذلك ما سبق للاتحاد المغربي إعلانه.