مازيمبي يطيح بالدفاع الجديدي في عقر داره بثنائية نظيفة ﻿

انهزم فريق الدفاع الحسني الجديدي مساء اليوم الثلاثاء أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين للاشيء على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الجولة الثانية من عصبة الأبطال الإفريقية.

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انهزم فريق الدفاع الحسني الجديدي مساء اليوم الثلاثاء أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين للاشيء على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الجولة الثانية من عصبة الأبطال الإفريقية.

وتمكن مازيمبي من تسجيل هدفين بأقدام كل من مالونغو في الدقيقة 52، وعبدولاي سيسوكو في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة المسجلة، بات فريق الدفاع الحسني الجديدي، يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، خلف المتصدر مازيمبي بـ 6 نقاط، ومولودية الجزائر بـ 4 نقاط، الذي تفوق عن المجموعة ذاتها مساء هذا اليوم، على مضيفه وفاق سطيف الجزائري.