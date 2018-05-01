حصري... مختل عقليا يذبح شيخا سبعينيا بأكادير وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت مدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ سبعيني، إثر ذبحه من طرف شخص يرجح أن يكون فاقدا لقواه العقلية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتزت مدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شيخ سبعيني، إثر ذبحه من طرف شخص يرجح أن يكون فاقدا لقواه العقلية.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالهالك تفاجأ بشخص غير طبيعي يمسك به ليجره بالقوة نحو منطقة خلاء بالقرب من الطريق الوطنية رقم 40 المحاذية لقرية الكهرباء ليستل سكينا كانت بحوزته وينحره بطريقة بشعة تاركا إياه غارقا في دمائه. هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية وقاموا بفتح تحقيق دقيق من أجل تحديد حيثيات وملابسات الحادث، في الوقت الذي جرى فيه توقيف الجاني، وإحالته على المصلحة الولائية لتعميق البحث معه حول دوافع ارتكابه لهذا الفعل البشع والتأكد من سلامة قواه العقلية، فيما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.