 إدارة سجن عكاشة تنفي تزويد السجناء بخضر وفواكه فاسدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان ﻿
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إدارة سجن عكاشة تنفي تزويد السجناء بخضر وفواكه فاسدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 22:59 إدارة سجن عكاشة تنفي تزويد السجناء بخضر وفواكه فاسدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان | مجتمع
إدارة سجن عكاشة تنفي تزويد السجناء بخضر وفواكه فاسدة بالتزامن مع حلول شهر رمضان
نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 المعروف بـ ''عكاشة''، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول تزويد نزلاء السجن المحلي عين السبع 1 بخضر وفواكه ''فاسدة''، و''اختفاء'' بعض المواد من المحل التجاري التابع لنفس

"شوف تيفي"

 

نفت إدارة  السجن المحلي عين السبع 1 المعروف بـ "عكاشة"، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول تزويد نزلاء السجن المحلي عين السبع 1 بخضر وفواكه "فاسدة"، و"اختفاء" بعض المواد من المحل التجاري التابع لنفس المؤسسة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وحسب بلاغ، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء، فإن إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أكدت أن المتجر المكلف بتزويد نزلاء المؤسسة بحاجاتهم الغذائية، يتوفر على جميع شروط التخزين من حيث التكييف ومخازن التبريد، إضافة إلى كونه يعمل على توفير الفواكه والخضر الطازجة والطرية بشكل يومي، وهي المواد التي تخضع لعملية مراقبة صارمة من طرف إدارة المؤسسة ولجنة التسليم، إضافة إلى لجان التفتيش التابعة للمندوبية العامة.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، ونظرا للطابع الخاص لهذا الشهر لدى جميع المغاربة، يضيف البلاغ،  فقد حرصت إدارة هذه المؤسسة على توفير جميع المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، مع الحرص على توفيرها بثمن وجودة مناسبين على غرار ما هو معمول به خارج المؤسسة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواد الغذائية المؤسسة السجنية المغاربة رمضان سجن عكاشة

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