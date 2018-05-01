بادرة طيبة من جمهور الوداد تجاه اللاعبين رغم ضياع لقب البطولة ﻿

في بادرة طيبة لأحد الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قررت استقبال اللاعبين بمركب محمد الخامس، بالورود قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق طور بور برسم الجولة الثانية من دور المجموعات

شوف سبور : رشيد محمودي

في بادرة طيبة لأحد الجماهير المساندة لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قررت استقبال اللاعبين بمركب محمد الخامس، بالورود قبل انطلاق مباراتهم أمام فريق طور بور برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.

وعبرت الجماهير الودادية في حديثها لشوف سبور، عن إعجابها بما قدمه الفريق خلال منافسات البطولة الاحترافية بحيث تمكن من بلوغ الرتبة الثانية في الوقت الذي كان يحتل الرتب الأخيرة قبل انطلاق الشطر الثاني من البطولة.

وسيكون فريق الوداد مطالبا بتحقيق نتيجة الفوز بعد تعادله أمام ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى بنتيجة هدف في كل شباب بجنوب أفريقيا.