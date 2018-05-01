الوداد يحقق فوزا رائعا وأداء مقنعا أمام ضيفه طوغو بور ﻿

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مهما أمام ضيفه طوغو بور بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية على أرضية مركب محمد

شوف سبور : رشيد محمودي

حقق فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، فوزا مهما أمام ضيفه طوغو بور بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية على أرضية مركب محمد الخامس.

وافتتح محمد أوناجم حصة التسجيل في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليضيف اللاعب نعيم أعراب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة في لقاء تسيد فيه أبناء فوزي البنزرتي معظم فرص التسجيل.

وظهر فريق طوغو بور خلال الجولة الثانية، بمستوى متواضع في الوقت الذي تفنن الوداد في إحكام سيطرته على مجريات اللقاء وقدم أداء مرضيا رغم تسرع المهاجمين في العديد من المناسبات ليضيف محمد الناهيري الهدف الثالث في حدود الدقيقة 57.





