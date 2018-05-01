هــــام..توقيت جديد لترامواي الدارالبيضاء خلال رمضان ﻿

أعلنت الشركة الخاصة للتنمية في الدار البيضاء، التابعة للوكالة المستقلة للنقل بباريس، المخول لها تدبير شبكة الترامواي في العاصمة الاقتصادية، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سيتم اعتماد توقيت

شــوف تيفي:

أعلنت الشركة الخاصة للتنمية في الدار البيضاء، التابعة للوكالة المستقلة للنقل بباريس، المخول لها تدبير شبكة الترامواي في العاصمة الاقتصادية، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سيتم اعتماد توقيت يستجيب لحاجيات زبنائها خلال هذه الفترة .

و أضاف بلاغ للشركة أن أول و آخر انطلاق للقاطرات سيكون من المحطات النهائية كالتالي (سيدي مومن في الساعة الخامسة و 45 دقيقة / الساعة الحادية عشرة و27 دقيقة ليلا ، عين الدياب في الساعة السادسة و 18 دقيقة / منتصف الليل و 56 دقيقة ،و الجامعات في الساعة 6 و20 دقيقة / منتصف الليل و 44 دقيقة) .

ولضمان عرض يتلاءم و تدفقات الركاب خلال شهر رمضان وتوفير استدامة الخدمة ، سيتم تطبيق ترددات من 5 دقائق و30 ثانية الى ثمانية دقائق و 30 ثانية على طول الاسبوع على الخط الرئيسي بين الساعة السابعة صباحا و السابعة مساء و 30 دقيقة ، في حين سيترواح هذا التردد بين 10 و 15 دقيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع على نفس المدار .

وذكر المصدر ذاته أن حركة سير الترامواي ستتوقف لمدة ساعة ابتداء من الساعة السابعة والنصف مساء لتستأنف في الساعة الثامنة والنصف مساء.