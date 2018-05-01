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نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 21:32 نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق بالمغرب
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال يوم الأربعاء 16 ماي، إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس 17 ماي بعدد من مناطق المملكة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات رعدية قوية مرتقبة ابتداء من الساعة الثانية بعد زوال يوم الأربعاء 16 ماي، إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس 17 ماي بعدد من مناطق المملكة

وأوضحت المديرية أن هذه الزخات الرعدية التي ستكون مصحوبة برياح قوية وبر د، وقد تكون محليا جد قوية خاصة بالأقاليم التابعة للأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، ستهم يوم الأربعاء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى منتصف الليل، أقاليم شيشاوة، والحوز، ومراكش، وأزيلال، وتارودانت، وورزازات، وتنغير، والرشيدية، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وميدلت، وخنيفرة، وخريبكة، وإفران، وتازة، وكرسيف، وتاوريرت، وبولمان، وفكيك، وجرادة، ووجدة، وبركان.

وخلال يوم الخميس من منتصف الليل إلى منتصف النهار، ستهم هذه الزخات الرعدية أقاليم وجدة، وبركان، والناظور، والدريوش، والحسيمة، وإفران، وتازة، وكرسيف، وجرادة، والفقيه بن صالح، وبني ملال، وخريبكة، وخنيفرة، والخميسات، وميدلت، وبولمان، والحاجب، وفاس، ومكناس، وصفرو، ومولاي يعقوب.

وأضاف المصدر أن زخات رعدية محليا معتدلة ستهم اليوم الثلاثاء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل، إقليم فكيك، وأن منطقة طنجة ستعرف غدا الأربعاء هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية (60 إلى 70 كلم في الساعة).

 

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