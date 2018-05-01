على الرغم من معرفته المسبقة... بوانو يصفي حساباته مع بوسعيد بهذه الطريقة ﻿

على الرغم من معرفته المسبقة بتواجد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في إثيوبيا في مهام رسمية، انتهز عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات الفرصة لتصفية الحسابات

شـــوف تيفي:



على الرغم من معرفته المسبقة بتواجد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في إثيوبيا في مهام رسمية، انتهز عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات الفرصة لتصفية الحسابات بينه وبين بوسعيد مدعيا غيابه عن الاجتماع.



الوزير أخطر اللجنة ورئيسها بغيابه عن أشغالها لتواجده خارج أرض الوطن في مهام رسمية حسب مصادر مقربة منه، حيث يحضر على رأس وفد مغربي مهم، أشغال الدورة ال51 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، حول موضوع “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والحيز المالي من أجل إيجاد الوظائف والتنويع الاقتصادي”، الذي يقدم خلاله الخطوط العريضة للتجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية.

وذكر بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية أن بوسعيد شارك، في إطار هذا المؤتمر، إلى جانب شخصيات حكومية وأكاديمية إفريقية مرموقة، في أشغال مائدة مستديرة تحت عنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .. الحيز المالي والاستدامة المالية لإفريقيا”.

