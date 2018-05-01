 على الرغم من معرفته المسبقة... بوانو يصفي حساباته مع بوسعيد بهذه الطريقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي 0-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي 0-2

شاهد بالفيديو .. الوداد يكرم ضيفه توغو بور بثلاثية نظيفة | بووز

شاهد بالفيديو .. الوداد يكرم ضيفه توغو بور بثلاثية نظيفة

شاهد بالفيديو .. مولودية الجزائر يسجل هذف قاتل في مرمى وفاق سطيف | بووز

شاهد بالفيديو .. مولودية الجزائر يسجل هذف قاتل في مرمى وفاق سطيف

هــــام..توقيت جديد لترامواي الدارالبيضاء خلال رمضان | مجتمع

هــــام..توقيت جديد لترامواي الدارالبيضاء خلال رمضان

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع

نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية مرتقبة يومي الأربعاء والخميس بهذه المناطق بالمغرب

هام لبيضاوة.. مسجد الحسن الثاني مستعد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان | مجتمع

هام لبيضاوة.. مسجد الحسن الثاني مستعد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث للوداد في مرمى توغو بور من توقيع الناهيري بعد تمريرة رائعة من أوناجم | بووز

شاهد بالفيديو .. الهدف الثالث للوداد في مرمى توغو بور من توقيع الناهيري بعد تمريرة رائعة من أوناجم

بالفيديو .. الهدف الثاني لمازيمبي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي | بووز

بالفيديو .. الهدف الثاني لمازيمبي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي

بالفيديو .. الهد الأول لمازيمبي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي | بووز

بالفيديو .. الهد الأول لمازيمبي في مرمى الدفاع الحسني الجديدي

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

على الرغم من معرفته المسبقة... بوانو يصفي حساباته مع بوسعيد بهذه الطريقة

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 21:07 على الرغم من معرفته المسبقة... بوانو يصفي حساباته مع بوسعيد بهذه الطريقة | بوليتيك
على الرغم من معرفته المسبقة... بوانو يصفي حساباته مع بوسعيد بهذه الطريقة
على الرغم من معرفته المسبقة بتواجد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في إثيوبيا في مهام رسمية، انتهز عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات الفرصة لتصفية الحسابات

شـــوف تيفي:

على الرغم من معرفته المسبقة بتواجد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في إثيوبيا في مهام رسمية، انتهز عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار المحروقات الفرصة لتصفية الحسابات بينه وبين بوسعيد مدعيا غيابه عن الاجتماع.

الوزير أخطر اللجنة ورئيسها بغيابه عن أشغالها لتواجده خارج أرض الوطن في مهام رسمية حسب مصادر مقربة منه، حيث يحضر على رأس وفد مغربي مهم، أشغال الدورة ال51 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، حول موضوع “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والحيز المالي من أجل إيجاد الوظائف والتنويع الاقتصادي”، الذي يقدم خلاله الخطوط العريضة للتجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المحلية.

وذكر بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية أن بوسعيد شارك، في إطار هذا المؤتمر، إلى جانب شخصيات حكومية وأكاديمية إفريقية مرموقة، في أشغال مائدة مستديرة تحت عنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .. الحيز المالي والاستدامة المالية لإفريقيا”.
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بوسعيد اثيوبيا بوانو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني يحث المقاولات المنتجة على إحداث مبادرات لدعم الاستهلاك الداخلي | بوليتيك

العثماني يحث المقاولات المنتجة على إحداث مبادرات لدعم الاستهلاك الداخلي

الولاية الثالثة لبنعبد الله تقسم حزب التقدم والاشتراكية وتدفع المعارضين إلى التفكير في تأسيس حزب جديد | بوليتيك

الولاية الثالثة لبنعبد الله تقسم حزب التقدم والاشتراكية وتدفع المعارضين إلى التفكير في تأسيس حزب جديد

رســـالة إلى العثماني :حملةالمقاطعة تستعجل ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء مجلس المنافسة | بوليتيك

رســـالة إلى العثماني :حملة''المقاطعة'' تستعجل ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء مجلس المنافسة

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني | بوليتيك

أسعار المحروقات...رئيس اللجنة البرلمانية يؤكد عدم تواجد أي تقرير ثاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قبة البرلمان: الحكومة هي المسؤولة عن الزيادات لأن الشركات تحقق أرباحا كبيرة في قطاع المحرقات | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

من قبة البرلمان: الحكومة هي المسؤولة عن الزيادات لأن الشركات تحقق أرباحا كبيرة في قطاع المحرقات

فيديو خطــير..لحظة احتراق حافلة لنقل المسافرين بالشاون و الناس هربو | قنوات أخرى

فيديو خطــير..لحظة احتراق حافلة لنقل المسافرين بالشاون و الناس هربو

بعد دنيا باطما..الفنان عبد الرحيم الصويري يتوصل برسالة ملكية هذا مضمـونها | خارج البلاطو

بعد دنيا باطما..الفنان عبد الرحيم الصويري يتوصل برسالة ملكية هذا مضمـونها

جمهور المغرب الفاسي يقرأ الفاتحة على الماص أمام ولاية مدينة فاس..واش غْــلبكم الرئيس تحيدوه | خارج البلاطو

جمهور المغرب الفاسي يقرأ الفاتحة على الماص أمام ولاية مدينة فاس..واش غْــلبكم الرئيس تحيدوه

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي 0-2 | بووز
منذ 27 دقيقة

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي 0-2

شاهد بالفيديو .. الوداد يكرم ضيفه توغو بور بثلاثية نظيفة | بووز

شاهد بالفيديو .. الوداد يكرم ضيفه توغو بور بثلاثية نظيفة

شاهد بالفيديو .. مولودية الجزائر يسجل هذف قاتل في مرمى وفاق سطيف | بووز

شاهد بالفيديو .. مولودية الجزائر يسجل هذف قاتل في مرمى وفاق سطيف

هــــام..توقيت جديد لترامواي الدارالبيضاء خلال رمضان | مجتمع

هــــام..توقيت جديد لترامواي الدارالبيضاء خلال رمضان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.