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عاجل وبالفيديو.. بعد فراره: المتورط في إطلاق الرصاص وقتل شخص بشفشاون يظهر بوجه مكشوف ويكشف عن هذه الحقائق

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 20:54 عاجل وبالفيديو.. بعد فراره: المتورط في إطلاق الرصاص وقتل شخص بشفشاون يظهر بوجه مكشوف ويكشف عن هذه الحقائق | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. بعد فراره: المتورط في إطلاق الرصاص وقتل شخص بشفشاون يظهر بوجه مكشوف ويكشف عن هذه الحقائق
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل يومه الثلاثاء 15 ماي، مقطعي فيديو، ظهر به الشاب المطلوب للعدالة، عقب تورطه في مقتل شخص، أطلق عليه الرصاص بواسطة بندقية صيد بتاريخ 8 ماي الجاري بجماعة بني سلمان

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، قبل قليل يومه الثلاثاء 15 ماي، مقطعي فيديو، ظهر به الشاب المطلوب للعدالة، عقب تورطه في مقتل شخص، أطلق عليه الرصاص بواسطة بندقية صيد بتاريخ 8 ماي الجاري بجماعة بني سلمان بشفشاون.

وكشف هذا الشخص بهذا الفيديو، أنه ما زال في حالة فرار منذ وقوع الجريمة، وقد تورط في هذا الفعل الإجرامي دفاعا على أرض فلاحية، تعود ملكيتها لوالده والتي حاولت أسرة الضحية، حرمانه منها بالقوة.

وظهر هذا الشاب البالغ من العمر 35 سنة، في مقطعي فيديو، وهو يحاول جعل نفسه ضحية، مدعيا أنه كان مضطرا إلى إطلاق الرصاص دفاعا عن نفسه بسبب شعوره بـ "الحكرة".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم شفشاون، كانت قد كشفت أن شخصا أقدم بدوار "تالعطية" جماعة بني سلمان بإقليم شفشاون، على إطلاق النار من بندقية صيد مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة، موضحا أنه و "على إثر شجار على خلفية نزاع عقاري أقدم المعني بالأمر على إطلاق النار من بندقية صيد، مما أدى إلى مصرع شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي الإسعافات الضرورية".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات المحلية جريمة بندقية صيد شفشاون الرصاص جماعة بني سلمان

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