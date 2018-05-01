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العثماني يحث المقاولات المنتجة على إحداث مبادرات لدعم الاستهلاك الداخلي

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 20:49 العثماني يحث المقاولات المنتجة على إحداث مبادرات لدعم الاستهلاك الداخلي | بوليتيك
العثماني يحث المقاولات المنتجة على إحداث مبادرات لدعم الاستهلاك الداخلي
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على حث جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على إحداث مبادرات من أجل تخفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك

شوف تيفي

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على حث جميع المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، على إحداث مبادرات من أجل تخفيض كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.

ووجه رئيس الحكومة، خلال تدخله في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، نداء بمناسبة شهر رمضان الكريم، لعموم المواطنين من أجل فتح صفحة جديدة، متمنيا رمضانا مباركا للجميع.

كما أعلن رئيس الحكومة أنه تم إنشاء لجنة خاصة ، تحت إشرافه المباشر، لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، التي تدخل في الاستهلاك العادي للمغاربة، لاقتراح الحلول التي تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن دور الحكومة هو "إرساء جو من الثقة المتبادلة، بالسهر على السلم المجتمعي، ومراقبة الجودة، ومحاربة الاحتكار والسهر على المنافسة الشريفة وشفافية المعاملات"، مشددا على أن من مسؤولية الحكومة التأكد من تزويد الأسواق بالكميات الكافية من المواد الضرورية والأساسية والتدقيق في جودتها وسلامتها، مع الإنصات والتتبع، بكل احترام وتقدير، لكل ردود أفعال السوق المعبر عنها بالوسائل التي يضمنها القانون وتكفلها حرية التعبير، فيما يبقى العرض والطلب، في علاقته بتحديد أثمان المنتجات، من اختصاص المقاولات والمستهلكين في إطار اقتصاد سوق حر وشريف.

وأوضح العثماني أن الحكومة مستمرة في تعزيز تدخلات مصالح المراقبة قصد السهر على ضمان التموين المنتظم والسير العادي للأسواق ومحاربة كل الممارسات غير المشروعة، على نحو يضمن حماية كافية للمستهلك في صحته وسلامته وقدرته الشرائية".


وفي هذا الصدد، وجه العثماني نداء إلى جميع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية، كل في نطاق مسؤولياته، إلى "العمل الجاد والمسؤول من أجل الإنصات الجيد والقيام بالمتعين لما فيه الصالح العام وحفظ كرامة وحرية الجميع واحترام القوانين الجاري بها العمل".

وبصفته رئيسا للحكومة، دعا العثماني كافة القطاعات الحكومية، المعنية لمضاعفة جهودها من أجل الوفاء بمسؤولياتها، والتفاعل مع شكاوي المواطنين.

 

 

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