جامعة لقجع تناشد الاتحادات العالمية : ''التصويت للمغرب من أجل تنظيم كأس العالم هو تصويت لكأس عالم إنساني'' ﻿

راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كل الاتحادات المنتمية للمنظومة الكروية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2018 تحت شعار ''

''شوف سبور''

راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كل الاتحادات المنتمية للمنظومة الكروية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2018 تحت شعار '' التصويت للمغرب لتنظيم كأس العالم هو تصويت لكأس عالم إنساني''.

وذكرت الجامعة في رسالتها كل الاتحادات بموعد المؤتمر الذي سيعقده الاتحاد الدولي بموسكو يوم 12 من شهر يونيو المقبل، للتصويت على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم كأس العالم، مؤكدا على أن المغرب سبق له أن تقدم بطلب تنظيم أكبر حدث رياضي منذ 30 سنة بمعدل 5 مرات متتالية.

وطالبت الجامعة في ذات الرسالة، التصويت للمغرب للفوز بشرف تنظيم كأس العالم، موضحة أن المغرب يلتزم بتوفير 12 ملعبا يتوفرون على كل المعايير الدولية التي حددتها ''فيفا''، كما أن هذا الحدث لن ينحصر فقط على الدول الاقوى في العديد من المجالات بقدر ما سيساهم في تطوير وتنمية قدرات دولة أخرى في إشارة إلى المغرب.





