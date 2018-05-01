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الولاية الثالثة لبنعبد الله تقسم حزب التقدم والاشتراكية وتدفع المعارضين إلى التفكير في تأسيس حزب جديد

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 19:48 الولاية الثالثة لبنعبد الله تقسم حزب التقدم والاشتراكية وتدفع المعارضين إلى التفكير في تأسيس حزب جديد | بوليتيك
الولاية الثالثة لبنعبد الله تقسم حزب التقدم والاشتراكية وتدفع المعارضين إلى التفكير في تأسيس حزب جديد
أكد عبد الحكيم قرمان عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق مبادرة تقويم، أنهم كمعارضة داخل حزب الكتاب باتوا يناقشون إمكانية تأسيس حزب جديد كما يناقشون خيارات أخرى

شوف تيفي

أكد عبد الحكيم قرمان عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومنسق مبادرة تقويم، أنهم كمعارضة داخل حزب الكتاب باتوا يناقشون إمكانية تأسيس حزب جديد كما يناقشون خيارات أخرى، وأنهم قدموا في "مبادرة تقويم" جميع البدائل بما فيها مشروع المصالحة الداخلية ولم يستجب لها أحد داخل حزب بنعبد الله، وأضاف قرمان "هذا ما يؤكد أن القرار لم يعد بيد الحزب الذي أصبح ملحقة للإخوان، فنحن أردنا بالإصلاح إرجاع الحزب إلى سابق عهده، ولكنهم لا يريدون ذلك. ولكننا لن نتراجع وسنستمر في طريق يوافق قناعاتنا وسنحافظ على مشروعنا مهما كان الخيار". يقول قرمان.

وبدورها أكدت إيمان غانمي عضو اللجنة المركزية للحزب أنهم كمعارضة داخل حزب التقدم والاشتراكية يجرون لقاءات فيما بينهم للتفكير في الطريقة التي سيتم بواسطتها مواجهة القيادة الحالية للحزب، وأضافت أن "كل الاحتمالات واردة، فمن الممكن أن نؤسس حزبا جديدا أو ننضم إلى هيئة سياسية أخرى، ومن الوارد أن نظل في حزبنا لأن الحزب ليس ملكا لأي أحد" وختمت غانمي كلامها بالقول "نحن ننتظر إلى أين سيقودنا نقاش أطر التنسيقية". وتقصد طبعا تنسيقية "مبادرة تقويم" التي أسسها المعارضون لاستمرار نبيل بنعبد الله في الأمانة العامة للحزب.

وتجدر الاشارة الى أن فوز نبيل بنعبد الله بولاية ثالثة على رأس التقدم والاشتراكية أحدث رجة داخل الحزب، ومن الممكن أن يقود إلى انقسام مكوناته.



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شـــوف تيفي المغرب نبيل بن عبد الله المعارضة حزب التقدم و الاشتراكية

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