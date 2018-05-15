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عاجل.. أول تعليق من رونار بعد الاعتداء الجنسي على ابنته: ''سنستعيد شرف ابنتي''

بتاريــخ : 15 ماي 2018 / 19:37 عاجل.. أول تعليق من رونار بعد الاعتداء الجنسي على ابنته: سنستعيد شرف ابنتي | سبور
عاجل.. أول تعليق من رونار بعد الاعتداء الجنسي على ابنته: ''سنستعيد شرف ابنتي''
بعد ثلاثة أيام من كشف وسائل إعلام فرنسية عن تعرض الشابة ''كونديد رونار'' لاعتداء جنسي خلال مشاركتها ببرنامج للواقع، خرج والدها الفرنسي ''هيرفي رونار'' مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم

''شوف تيفي''

بعد ثلاثة أيام من كشف وسائل إعلام فرنسية عن تعرض الشابة ''كونديد رونار'' لاعتداء جنسي خلال مشاركتها ببرنامج للواقع، خرج والدها الفرنسي ''هيرفي رونار'' مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن صمته، وأعلن عن تقثه في العدالة الفرنسية التي ستقوم بعملها حتى يتم استعادة شرف ''ابنته''.

وأوضح رونار في بلاغ نشره عبر حسابه بالفيسبوك، أن الكثير قيل عن ابنته ''كونديد'' البالغة من العمر 21 سنة، لكنه اختار الثقة بالعدالة الفرنسية، مشددا على أن الأهم بالنسية إليه في الوقت الراهن عدم الاعتماد على الإعلام لعرض القضية والدفاع عن النفس، وإنما التماسك واحترام العدالة التي سينتظر قرارها بصبر وهدوء، خاتما بلاغه بالقول: ''المباراة انطلقت''.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر مطلع، أكد لـ ''شوف تيفي'' أن الشرطة الفرنسية، أطلقت اليوم الثلاثاء 15 ماي، صراح الشاب المشتبه في تورطه في الاعتداء على ابنة رونار، وذلك بعد الاستماع لمجموعة من الشهود.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هيبرفي رونار العدالة الفرنسية الشرطة الاعتداء الجنسي

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