عاجل..والدا الزفزافي يحضران أشغال الجلسة والقاضي يتخذ هذا القرار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، رفع أشغال الجلسة من أجل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 15 ماي، رفع أشغال الجلسة من أجل المداولة.

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي وبعد نقاش طويل مع النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهئية الدفاع عن المعتقلين، قرر رفع أشغال الجلسة للبث في الملتمسات المقدمة من النقيب "الجامعي".

وأشار الموفد إلى أن والدي المعتقل ناصر الزفزافي، حلا بالقاعة رقم 7، قبل لحظات لحضور أشغال الجلسة، التي ستعرف الاستماع لشهود الإثبات والنفي البالغ عددهم 31 شاهدا.