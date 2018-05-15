صادم وبالصور..حضيو شنو كتاكلو: شوفو شنو لقاو في ''الدلاح'' بالقنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الثلاثاء 15 ماي، مجموعة من الصور، التي تظهر عثور مواطن على مادة غريبة داخل فاكهة البطيخ الأحمر ''الدلاح''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الثلاثاء 15 ماي، مجموعة من الصور، التي تظهر عثور مواطن على مادة غريبة داخل فاكهة البطيخ الأحمر ''الدلاح''.

وحسب ناشري الصور فإن مواطنا اقتنى الفاكهة المذكورة من إحدى الأسواق بالقنيطرة، وتفاجأ بوجود المادة الغريبة بها، موضحين أنه يحتمل حقنها بمادة غريبة حتى تنضج قبل الوقت المحدد لها.



وتفاعل آلاف النشطاء بكثافة مع الصور، حيث طالب الجميع المسؤولين المكلفين بحماية المستهلكين بالتدخل وفتح تحقيق، وحجز هذه الفاكهة المشكوك في حقنها بمواد غريبة.